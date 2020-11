BTS déballe son album « BE », révèle les crédits officiels de chaque membre

Le jour de la sortie pour ÊTRE est dans moins d’une semaine, et BTS est tout aussi enthousiasmé que les ARMY!

ÊTRE est le premier album auto-produit de BTS sous tous ses aspects. Les membres ont toujours été directement impliqués dans l’écriture de leur musique, mais cette fois-ci, ils ont également assumé des rôles supplémentaires dans les coulisses pour créer le concept de leur album, des photos de teaser, des tenues, des vidéoclips, etc.

Dans une nouvelle vidéo de déballage, BTS donne aux fans un aperçu de ÊTRE et tous les goodies qui vont avec. L’album est emballé dans une boîte semblable à un livre qui contient également un livre de making-of, un livre de paroles, des cartes photo, un cadre photo, un polaroid, des cartes postales et une affiche.

C’était la première fois que BTS voyait leur album et ses extras. Ils ont été émerveillés par la conception générale ainsi que par les petits détails, comme RMl’écriture manuscrite sur la couverture.

BTS était également ravi de voir ses crédits pour ÊTRE. Jimin est crédité comme «A&R» (Artistes et Répertoire), la liaison entre BTS et leur compagnie. En tant qu’A & R, il était chargé de superviser toutes les activités créatives des membres pendant ÊTREle développement et le partage de ces idées avec les dirigeants et le personnel de Big Hit Entertainment.

V est «Visual Creative», l’esprit derrière tous les aspects visuels pour ÊTRE, comme ses photos conceptuelles. Les vidéoclips pour ÊTRE n’ont pas encore été publiés, mais V a probablement joué un rôle clé dans la conceptualisation de leurs décors, accessoires et tenues. BTS reconnaît également V pour son rôle non crédité de s’occuper de leur « conditionnement » ou «Soins mentaux».

RM est crédité de «Album Design», ce qui signifie qu’il a aidé à concevoir la pochette de l’album, sa tracklist, etc. Cela ne surprendra peut-être pas les fans, qui ont remarqué des similitudes entre ÊTRE et le design minimaliste noir et blanc de sa mono mixtape.

Jin, Suga, J-Hope, et Jungkook sont tous crédités de «Production et Coordination».

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils avaient coordonné, Jin a ri et a dit: «Ils [the staff] mettez simplement nos noms pour nous.

Auparavant, Jungkook a mentionné qu’il avait co-réalisé leur nouveau clip vidéo.

Regardez la vidéo ici: