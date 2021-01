Bring Me The Horizon Expliquez les retards dans leur série EP

L’année dernière Apporte-moi l’horizon J’aurais anticipé que son nouvel EP intitulé «Post Human: Horreur de survie« Ce n’était que la première partie d’une nouvelle série de sorties qui porteraient le label / sous-titre de »Post humain», Qui atteindrait leurs fans sur douze mois.

Jusqu’à présent, une seule de ces productions promises a été rendue publique, ce qui a conduit à Poisson jordanien, claviériste du groupe, discutent des raisons du retard de ce projet avec Kerrang!, en s’assurant que le projet est devenu plus grand que prévu.

« Nous avions prévu de faire quatre EP en un an, mais le dernier était presque un album, donc je pense que l’espace sera un peu plus long que prévu, simplement parce qu’ils seront probablement plus grands que prévu », dit-il. Poisson. « Cela n’a pas d’importance, tant qu’ils sont vraiment bons. »

Il assure que même si les membres du groupe ont écrit et réécrit certaines choses, il y a beaucoup de matériel qui a déjà été travaillé. « Mais nous n’avons pas encore vraiment pris le rythme de l’écriture du prochain EP, nous le ferons probablement pour la nouvelle année », précise le musicien.

Oliver Sykes, leader et chanteur du groupe, aurait partagé dans une interview l’année dernière quelques mots sur la nature de ce projet. « L’idée derrière ‘Post humain« Il examine comment nous avons avancé dans l’évolution et la chaîne alimentaire », a-t-il déclaré.

Si nous pouvons faire cela, alors nous pouvons assumer la responsabilité de ce que nous avons fait à la planète et devenir quelque chose de meilleur que les humains ne le sont actuellement.

Dans le cadre du 20e anniversaire de «Théorie hybride”, Premier album de Linkin Park, Poisson jordanien aurait partagé quelques mots sur l’influence de ce matériau sur la carrière du groupe auquel il appartient.

«Même dans le matériel que nous fabriquons actuellement, nous continuons à y faire référence. C’est l’un des groupes que j’ai toujours à l’esprit lorsque nous pensons à la prochaine chanson que nous allons faire », a-t-il déclaré.