Mazda MX-5 contre Abarth 124 Spider. Lequel des «frères» est le plus rapide?

Il est toujours intéressant que, malgré tout ce qui unit le Mazda MX-5 C’est le Araignée Abarth 124, il y a des défenseurs si forts les uns des autres, comme s’ils n’avaient rien en commun.

Eh bien, ajoutons un peu plus de gaz à ce feu avec ça course de dragsters réalisé par le canal (homonyme) de Federico Leo.

Ce qui sépare vraiment les deux, c’est le moteur. D’un côté, nous avons le 2,0 l atmosphérique de la MX-5, avec 184 ch et 205 Nm; de l’autre, la 124 Spider turbocompressée de 1,4 l, développant 170 ch et 250 Nm. Toutes deux équipées de boîtes de vitesses manuelles à six rapports – d’origine Mazda – et toutes deux à traction arrière.

Le MX-5 a 14 ch supplémentaires et 30 kg de poids en moins, ce qui vous donne un avantage sur le papier. Mais les 45 Nm supplémentaires de la 124 Spider atteint 1500 tr / min plus tôt peuvent avoir leur mot à dire. Au moins dans le test de démarrage lancé, où la plus grande puissance du moteur peut faire la différence.

Quel que soit le résultat, ce n’est pas en ligne droite que nous tirerons le meilleur parti de ces deux roadsters… C’est juste sur n’importe quelle route sinueuse. Bonnes courbes!