Frank Sinatra détestait le rock and roll mais jouait toujours avec Elvis Presley

Frank Sinatra et Elvis Presley sont parmi les plus grands noms de la musique du XXe siècle, bien que leurs styles soient très différents. Le chant swing de Sinatra était bien loin de la carrière rock’n’roll de Presley. Cependant, les deux musiciens ont rencontré un immense succès, Frank Sinatra à partir des années 40 et Elvis Presley environ une décennie plus tard.

Tous deux sont passés de la musique au théâtre et ont passé une grande partie de leur carrière à se produire à Las Vegas. Sinatra avait également une vie personnelle fascinante – il était un homme de femme notoire, avait un style personnel particulier et avait même des liens avec la mafia. Presley était moins une personnalité publique en dehors de sa carrière de divertissement, mais cela n’a pas arrêté la fascination que beaucoup avaient pour lui.

Frank Sinatra et Elvis Presley se produisent ensemble | Télévision Walt Disney via les archives de photos Getty Images

Le seul et unique Frank Sinatra

Selon Biography.com, les origines de Frank Sinatra étaient dans la communauté d’immigrants italiens de la classe ouvrière de Hoboken, New Jersey, un facteur qui est resté une partie de son image tout au long de sa vie. Il a toujours eu un amour pour la musique de big band, ce qui l’a amené à commencer à chanter dans les années 30 avec un trio vocal.

Ses impressionnants talents vocaux ont rapidement fait de lui le chanteur principal malgré sa jeunesse et son inexpérience; Au fil des ans, il chantera avec divers groupes, mais sa frustration de n’avoir qu’un succès local le poussa à se lancer en solo en 1942.

Il s’est rapidement retrouvé l’objet de «Sinatramania» – le fandom obsessionnel de nombreuses jeunes filles qui aimaient sa musique. Cependant, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé un léger ralentissement de carrière. Heureusement, les choses ont changé pour lui dans les années 50 et il s’est retrouvé dans le Rat Pack – un groupe de chanteurs et d’acteurs superstars.

Jusqu’à sa mort, Sinatra continuerait d’être une célébrité majeure. Aujourd’hui, il se souvient avec tendresse de ceux qui étaient là pour l’entendre jouer et des gens qui le découvrent des décennies après l’apogée du chanteur.

L’emblématique Elvis Presley était l’une des plus grandes stars de tous les temps

Elvis Presley a un parcours remarquablement similaire à Sinatra, bien que certains détails aient changé. Comme Sinatra, il a grandi dans une famille de la classe ouvrière, bien qu’Elvis soit de Tupelo, Mississippi, une ville rurale du sud.

Quand Elvis Presley a commencé sa carrière musicale immédiatement après le lycée, il est rapidement devenu un succès. Ses chansons accrocheuses et son personnage de rock star ont préparé le terrain pour des générations de musique rock.

Il a reçu un succès énorme et, comme Sinatra, des dizaines de fangirls. Il a également commencé une carrière cinématographique, avec des succès comme Hawaï bleu et Jailhouse Rock. Elvis était la rock star par excellence, et l’idée de célébrité lui doit beaucoup.

Pourquoi était-il rare qu’Elvis Presley et Frank Sinatra se produisent ensemble?

Malgré leurs similitudes, Sinatra n’était pas fan de Presley, ni du rock’n’roll en général. Selon une biographie en ligne d’Elvis, Sinatra a décrit le rock’n’roll comme «faux et faux», et les musiciens de rock’n’roll qui l’ont fait comme des «crétineux crétins».

Mais les deux ont fini par jouer ensemble dans le spectacle de Sinatra. Elvis avait servi deux ans dans l’armée et, en 1960, avait besoin d’un retour pour maintenir son statut de célébrité. La fille de Sinatra, Nancy, l’a persuadé de laisser Presley participer à l’émission, ce qui a fini par être un énorme succès.

Dans le clip, vous pouvez entendre les filles du public hurler alors qu’Elvis chante la chanson de Sinatra «Witchcraft» aux côtés de la reprise de Sinatra «Love Me Tender». Peut-être que Sinatra n’a jamais apprécié le rock’n’roll, mais il devait sans aucun doute respecter le pouvoir de star de Presley.