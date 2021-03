Bridgerton: qu’est-il arrivé exactement au collier que le prince Friedrich a donné à Daphné

La populaire série Netflix, « Bridgerton», Basé sur les romans de Julia Quinn, a pris le monde d’assaut avec le titre tendance des mois après son lancement initial sur la plate-forme de streaming. Son casting est devenu célèbre et il y a déjà beaucoup d’anticipation pour la saison deux.

La première saison de « Bridgerton« Suit de près le premier livre de la série, »Le duc et moi», Qui a été publié dans 2000. Oui ok Quinn a servi de consultante pour partager son avis, l’auteure a déclaré qu’elle respectait les changements mis en œuvre par le créateur du programme Chris Van Dusen et c’est ainsi que le programme a duré quelques semaines Netflix.

La série télévisée a atteint Netflix le 25 décembre 2020, et bien que le drame et l’histoire d’amour des protagonistes aient été l’argument principal, il y avait différentes intrigues que la série de « Bridgerton«Je n’ai pas fini de fermer, surtout parce que l’arrivée d’une deuxième partie sur la plate-forme approchait.

Cependant, un fait reste non résolu: la disparition du collier de Daphné qu’il lui a donné Prince Friedrich. Cela s’est produit dans le chapitre 3 du programme intitulé «Une affaire d’honneur » où aussi Cressida y a joué un rôle de premier plan. Qu’est-il arrivé exactement au collier? Ici, nous vous disons.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU COLLIER PRINCE FRIEDRICH QUE VOUS AVEZ DONNÉ À LA DAPHNE DANS «BRIDGERTON»?

Espionner Cressida est un élément important de l’histoire de « Bridgerton », car la rumeur de leur date dans le jardin est ce qui pousse finalement à Daphné Oui Simon faire appel à la reine Charlotte, qui joue un rôle important en leur permettant d’avancer la date de leur mariage pour éviter les problèmes de l’époque de la régence.

C’est un excellent dispositif d’intrigue pour faire avancer le récit, mais la confusion autour de ce Cressida vu ou ne pas voir, et si cela a vraiment commencé, les potins de jardin ne sont jamais correctement traités. On ne savait pas s’il les avait espionnés tout le temps et, si oui, pourquoi il avait été dans le jardin en premier lieu.

L’utilisation du trou de trame du collier pour résoudre ces problèmes aurait donné plus de poids à la menace qui conduit finalement à Daphné Oui Simon se marier si vite. Ceci est important car le point culminant de l’histoire de Daphné Oui Simon, l’histoire principale de la série « Bridgerton » jusqu’à maintenant.

Avant l’incident sur le pont, il était évident que Cressida remarqué quelque chose avec Daphné. En supposant que Cressida suivi Daphné et a trouvé le collier abandonné sur le pont, cela aurait pu la conduire directement à Daphné Oui Simon dans le jardin. Montrer cela aurait rempli des détails importants de l’intrigue qui, autrement, n’auraient pas été abordés, car la série se terminait en Netflix.

Cressida Il aurait même pu apparaître dans un épisode ultérieur avec le collier, laissant les téléspectateurs spéculer sur la façon dont il en a fini avec lui. Une explication possible pourrait être qu’il l’a volé sur le pont en espionnant Daphné Oui Simon. Dans un autre scénario, après Cressida récupéré le collier et fini l’espionnage, aurait pu le rendre au prince Friedrich, qui a l’air bien avec lui et le reine charlotte.

Laisser que Daphné expliquer sa propre insouciance à Le prince, avec l’angoisse supplémentaire de savoir que Cressida trouvé le collier dans le jardin, cela aurait créé plus de drame et accru la tension entre ces personnages à un moment crucial de l’histoire. Les deux scénarios auraient bien servi l’histoire.

Il est peu probable que saison 2 de « Bridgerton«Revenez en arrière et expliquez l’espionnage de Cressida, Mais si la série voulait s’amuser un peu avec le collier manquant, elle le pouvait toujours. Même quelque chose d’aussi simple que de faire réapparaître le collier, par exemple, suspendu dans le placard de Daphné, pourrait donner aux téléspectateurs la satisfaction de savoir qu’il a finalement été sauvé du pont du jardin.