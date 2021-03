Space Jam 2 fait vivre Lola Bunny à Themyscira avec la famille Amazon de Wonder Woman

Alors que nous apprenons rapidement, Space Jam 2 s’annonce comme un événement beaucoup plus important qu’une simple suite de la sortie en famille animée de Michael Jordan à partir de 1996. Non, le film sera plutôt une aventure Warner-verse, avec des informations récentes sur Lola Bunny révélant que nous allons voir même des héros de DC apparaître, avec le lapin épris de basket-ball vivant sur Themiscyra avec Wonder Woman et les Amazones.

« Nous voulions la rencontrer avec les Amazones, en essayant de trouver des pâturages plus verts pour elle-même. Comme elle le dit dans le film, il y a plus à elle que d’être un air. »

On dirait que Lola Bunny va traverser une sorte de transformation en Space Jam: un nouvel héritage, avec le réalisateur Malcolm D. Lee révélant que la réintroduction de Lola commencera dans le monde de Wonder Woman et ramasser avec Lola qui s’est ramifiée toute seule. Le personnage sera également réticent à être retiré par son ancienne équipe et, principalement, par Bugs Bunny, ayant forgé sa propre identité loin du reste des airs.

Lola Bunny a été créée pour la première Space Jam, avec la lapine et la talentueuse basketteuse aidant la légendaire star du sport Michael Jordan et ses autres amis de Looney Tunes à vaincre les MonStars. Pour la suite, le personnage a subi une refonte qui s’est avérée controversée, la réalisatrice étant décontenancée par son apparence « très sexualisée » du film original. « Lola [Bunny] était très sexualisée, comme Betty Boop mélangée à Jessica Rabbit », a déclaré Lee à propos du besoin de changement.« Lola n’était pas politiquement correcte … C’est un film pour enfants, pourquoi est-elle en crop top? Cela semblait juste inutile, mais en même temps, il y a une longue histoire de cela dans les dessins animés. Nous sommes en 2021. Il est important de refléter l’authenticité de personnages féminins forts et capables. «

Pour remédier à cela, les qualités féminines de Lola ont été réduites afin de la rendre «féminine sans être objectivée», ce qui a été étonnamment rencontré par de nombreuses critiques de la part de ceux qui souhaitent lorgner un lapin de dessin animé.

Mettre Lola Bunny parmi Diana Prince et le reste des Amazones Themyscira correspond bien à ce que Lee a clairement l’intention de faire avec le personnage du Space Jam suivi, et confirme une fois de plus que le film mettra en vedette beaucoup plus de personnages bien-aimés de Warner Bros. que le premier film. Space Jam: un nouvel héritage comportera toutes sortes de propriétés Warner, y compris les goûts de Homme chauve-souris et King Kong, après le champion de basket-ball et icône mondiale, LeBron James, et son jeune fils, Dom (Cedric Joe), ont été piégés dans un espace virtuel par un algorithme voyou nommé Al-G Rhythm (Don Cheadle). LeBron doit les ramener à la maison en toute sécurité en dirigeant Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny et toute la bande de notoirement indisciplinés Looney Tunes à la victoire sur les champions numérisés d’Al-G sur le terrain.

Space Jam: un nouvel héritage devrait sortir en salles et sur HBO Max aux États-Unis le 16 juillet 2021, par Warner Bros. Pictures. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Space Jam 2, Space Jam, Looney Tunes