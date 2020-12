Ce sont les meilleures fonctions qui sont venues sur WhatsApp en 2020

WhatsApp a évolué notamment en 2020, ce sont les principales nouveautés ajoutées. Vous ne les avez pas encore essayés?

Si vous suivez l’actualité liée à WhatsApp, vous saurez que la plateforme est en pleine évolution avec le introduction constante de nouvelles fonctions. Maintenant que 2020 est sur le point de se terminer, il est temps de regarder en arrière et de récapituler tout ce que la plateforme de messagerie a ajouté au cours de ces 12 mois.

Ensuite, nous vous disons ce qu’ils sont les meilleures fonctionnalités qui sont venues à WhatsApp en 2020. Si vous ne connaissez toujours pas certains d’entre eux, vous êtes à temps pour les découvrir pour en tirer le meilleur parti.

Des fonctions de recherche de messages améliorées aux moyens plus simples d’ajouter d’autres utilisateurs à un service de paiement mobile dédié, les nouveaux outils WhatsApp sont très variés. Apprenons à les connaître!

Codes QR

C’était en mai 2020 quand nous savions que WhatsApp travaillait sur un outil qui permettrait d’ajouter des contacts en scannant un code QR. Nous avons eu peu à attendre pour profiter de cette fonctionnalité, qui est devenue officielle quelques jours plus tard.

Vous n’avez plus besoin de donner votre numéro de téléphone à quelqu’un d’autre pour vous ajouter à WhatsApp, il suffit partager le code QR de votre profil afin que vous soyez ajouté à leur liste de contacts.

Pour utiliser cette fonction, cliquez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit de l’application et appuyez sur «Paramètres». À droite de votre photo de profil, vous verrez l’icône du code QR sur laquelle vous devez cliquer.

De cette façon, vous accéderez au code QR que les autres utilisateurs doivent lire pour ajouter votre profil, ainsi qu’à l’option « Scan code », qui vous permettra d’ajouter d’autres utilisateurs à toi. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctions les plus utiles ajoutées par WhatsApp en 2020, alors n’attendez plus pour l’utiliser pour partager votre profil avec plus de personnes qui utilisent l’application.

Faites taire toute conversation pour toujours

Nous l’avions beaucoup demandé et c’est devenu une réalité en 2020. Maintenant, vous pouvez pour toujours désactiver les notifications de n’importe quel chat WhatsApp, y compris des groupes avec des dizaines de personnes dans lesquels les messages deviennent un cauchemar qui ne finit jamais.

Pour faire taire vos chats WhatsApp pour toujours, vous devez sélectionner une conversation en cliquant dessus, cliquer sur l’icône du haut-parleur dans la barre supérieure et, dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l’option « Toujours ».

Afin que vous puissiez oubliez les chats qui vous causent le plus de problèmes sur la plate-forme de messagerie, qui sont généralement les groupes les plus occupés. Si vous souhaitez ignorer encore plus ces conversations, vous pouvez également masquer les discussions WhatsApp pour les envoyer dans la section archivée.

Vous pouvez désormais désactiver un chat pour toujours 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 – Whatsapp whatsapp) 23 octobre 2020

Appels vidéo jusqu’à 8 personnes

Les appels vidéo WhatsApp ont acquis une pertinence et une utilité particulières pendant le confinement subi par le coronavirus en 2020. La limite de quatre participants fait mal à la plate-forme par rapport à des services tels que Zoom, capable de permettre des réunions jusqu’à 1000 personnes.

Pour cette raison, WhatsApp a installé les batteries et a commencé à développer cette fonction. Enfin, en mai, c’est devenu officiel: les appels vidéo WhatsApp avaient une nouvelle limite de 8 participants. De cette façon, vous pouvez créer une réunion par appel vidéo et invitez sept autres personnes.

Nouvelle fonctionnalité de gestion du stockage

2020 a également été l’année au cours de laquelle WhatsApp a ajouté une nouvelle fonction de gestion du stockage pour les utilisateurs qui ont besoin de libérer de l’espace sur leur mobile. Bien qu’il s’agisse d’un outil que vous n’utiliserez pas aussi souvent que les appels vidéo, par exemple, il est apprécié que le service l’intègre à supprimer rapidement les fichiers volumineux ou anciens.

Pour libérer de l’espace dans WhatsApp avec cette nouvelle fonction, vous devez entrer les paramètres de l’application, cliquez sur « Stockage et données » et puis sur « Gérer un espace de rangement ».

Dans cette section, vous pouvez voir combien de stockage sur votre mobile est occupé par les fichiers multimédias WhatsApp et découvrir quels sont les plus gros éléments et celles qui ont été transmises le plus souvent, tout en sachant quelles conversations occupent le plus de place.

De cette façon, vous aurez des informations complètes sur les fichiers stockés dans WhatsApp et vous pourrez les utiliser pour supprimez les éléments dont vous n’avez pas besoin pour libérer de l’espace sur le téléphone.

Recherche avancée de messages

Ne vous arrive-t-il pas souvent de vouloir retrouver un ancien message sur WhatsApp et vous ne pouvez pas? Les responsables de la plateforme savent qu’il s’agit d’un problème courant chez ses utilisateurs, et c’est pourquoi ils ont voulu améliorer la recherche de messages en 2020.

D’une part, WhatsApp a intégré une fonction de recherche avancée via l’icône en forme de loupe qui apparaît dans la partie supérieure droite de l’application. De là, vous pouvez rechercher des termes spécifiques et sélectionner de quel type de message s’agit-il (photos, vidéos, liens, GIF, audio ou documents).

Après avoir effectué la recherche, WhatsApp vous montrera tous les résultats associés divisés par les catégories mentionnées ci-dessus.

Autocollants animés

L’une des différences qui séparaient WhatsApp et Telegram avant 2020 était la présence d’autocollants animés sur cette dernière plateforme de messagerie. Cette inégalité a pris fin en juin 2020, lorsque WhatsApp a lancé son premier pack d’autocollants animés.

De cette façon, vous pouvez maintenant utiliser des autocollants statiques et animés pour donner un point d’amusement et de mouvement à vos conversations. Si vous n’avez pas encore utilisé ces autocollants sur WhatsApp, vous pouvez téléchargez-les facilement depuis l’onglet autocollants de l’application.

Mode sombre dans l’application et sur le Web

Sans aucun doute, l’une des meilleures nouvelles de WhatsApp en 2020 était le mode sombre, qui a atteint à la fois l’application mobile et WhatsApp Web. Plus de problèmes oculaires lorsque vous utilisez la plate-forme de messagerie dans des endroits mal éclairés, activez le mode nuit et l’interface aura des tons sombres avec lesquels vous pouvez converser plus confortablement.

Pour activer le mode sombre de WhatsApp sur Android, ouvrez l’application et accédez à ses paramètres. Cliquez ensuite sur « Chats » et dans « Topic », et sélectionnez l’option « Dark ». L’application adoptera automatiquement un ton bleu foncé avec lequel vous pourrez mieux lire les conversations.

Pour activer le mode sombre dans WhatsApp Web, cliquez sur l’icône à trois points en haut à gauche et, dans le menu d’options qui apparaît, appuyez sur «Paramètres». Ensuite, cliquez sur la section « Thème » et cochez la case « Sombre » de sorte que l’interface devienne des tons plus sourds.

Des messages qui s’autodétruisent

La confidentialité est la clé des messages autodestructeurs, l’une des fonctionnalités les plus innovantes introduites par la plateforme à l’heure actuelle.

C’est un outil que l’utilisateur peut activer pour que tous les messages envoyés à partir de ce moment dans une conversation spécifique sont automatiquement supprimés après 7 jours. Dans le cas des groupes, les administrateurs seront chargés d’activer cette fonction afin que les messages qui y sont partagés soient temporaires.

En ce qui concerne cette fonction, il y a quelques exceptions importantes que nous devons mentionner, comme le fait que les messages ne seront pas supprimés s’ils ont été cités ou transmis à un autre chat.

Paiements sur WhatsApp

On termine avec l’une des nouveautés les plus surprenantes de WhatsApp en 2020: son service de paiement. Après de nombreuses rumeurs et tests, la plateforme a officiellement intégré un outil pour envoyer et recevoir de l’argent via l’application.

Bien que le service de paiement WhatsApp varie légèrement dans chaque pays, il y a un certain nombre de détails en commun: l’utilisateur qui veut l’utiliser vous aurez besoin d’un compte bancaire et d’une carte de crédit ou de débit associé à votre nom. De plus, un code PIN personnel du système UPI sera nécessaire pour effectuer une transaction.

Pour le moment, le service de paiement WhatsApp est disponible dans des pays comme le Brésil et l’Inde, bien que l’on s’attende à ce que devenir une option globale dans les mois à venir. Avant leur arrivée dans votre pays, examinez les éléments à garder à l’esprit concernant les paiements sur WhatsApp pour éviter d’éventuelles escroqueries.

Et jusqu’à présent, les meilleures fonctions introduites par WhatsApp en 2020. Comme vous l’avez vu, ce sont des outils variés visant à offrir une meilleure expérience utilisateur. Nous espérons que le courrier continuer à grandir en 2021 avec de nouvelles fonctionnalités pourquoi cela vaut la peine de continuer à utiliser la plateforme.

