« Bridgerton »: explication des couleurs des vêtements utilisés par les personnages

Depuis la première « Bridgerton« Sur la plateforme Netflix En décembre 2020, la popularité de la série a considérablement augmenté et, en seulement quatre semaines, elle a dépassé «The Witcher» qui avait eu une audience record à ce jour. 82 millions de foyers étaient plus intéressés à voir Daphné trouver le mari de leurs rêves, tandis que 76 millions ont profité des aventures de Geralt of Rivia.

A en juger par le grand succès de la série, il semble que les auteurs de «Bridgerton« A découvert une recette parfaite pour un succès méga mondial, car peu de gens peuvent résister à leurs personnages et aux scandales du XIXème siècle. Mais si la plupart des téléspectateurs ont été immédiatement fascinés par son intrigue, ils partagent également le mérite. autres membres de la production.

Un de ceux-là les départements est la garde-robe Et compte tenu de l’époque sur laquelle il est basé, c’est une tâche assez ardue de recréer des costumes d’époque tout en ajoutant une touche personnelle à la série pour créer un récit que peu de téléspectateurs ont remarqué, mais ils sont enregistrés dans l’inconscient du public.

Dans une interview avec Ville & Pays, le costumier Ellen Mirojnick il a dit à propos de ses devoirs en « Bridgerton« : »C’est le plus grand spectacle que j’ai fait de toute ma carrière et le spectacle le plus fabuleux que j’ai fait de toute ma carrière.». En outre, ils ont caché des indices dans les couleurs utilisées par leurs personnages.

EXPLICATION DES COULEURS DU COSTUME «BRIDGERTON»

Tous les personnages de « Bridgerton » ont un costume et une couleur qui signifient quelque chose (Photo: Netflix)

Malgré les défis liés au montage dans le casting de la saison 1 de « Bridgerton«Et une petite armée de figurants, Mirojnick et son équipe excellent, créant des pièces qui parviennent à donner une idée de la vie intérieure et de la position sociale de tous les membres de l’époque qui apparaissent sur le petit écran.

En substance, le symbolisme fourni par la couleur du costume sert de raccourci intelligent pour un spectacle qui explore l’ère de la régence Grande Bretagne, une époque où la tradition et les normes sociales empêchaient souvent les gens de s’exprimer verbalement.

Comme si cela ne suffisait pas, « Bridgerton« , Défini dans l’année 1813, parvient à injecter des éléments d’un récit plus contemporain, renforcé en grande partie par le mélange d’esthétique, de designs et, bien sûr, de palettes de couleurs traditionnelles et modernes qui ont permis à la série de se positionner au-dessus des autres.

Penelope utilise toujours du jaune

Daphné utilise toujours le jaune, ce qui signifie beaucoup de choses (Photo: Netflix)

Un exemple de ceci est pourquoi Pénélope Toujours utiliser Jaune. Pour presque toutes ses apparitions dans « Bridgerton», Penelope utilise une couleur qui, à première vue, semble refléter la nature lumineuse et gaie du personnage. Bien que les pauvres Stylo mentionner avec humour son aversion pour la couleur, En vérité, le jaune était une couleur incroyablement tendance de l’époque de la régence.

Souvent considéré comme le plus populaire de ceux portés par les jeunes femmes en quête de mariage. Le fait que Pénélope restez à la mode malgré vos protestations pourrait symboliser votre vraie beauté et votre valeur, même quand elle ne peut pas le voir elle-même. Le jaune reflète également la tromperie et l’envie, qui sont liées à l’alter ego de Pénélope, Dame Whistledown.

Le plus jeune des Featherington Elle utilise son esprit considérable pour cacher son identité, trompant sa famille, sa meilleure amie qui cherche la vérité, et même les enquêteurs de la Reine. Une couleur qui signifie l’illumination, le jaune parle aussi de la mondanité inattendue de Stylo et sa grande capacité à lire les autres, une compétence précieuse qu’il utilise à bon escient comme Lady Whistledown.

Les plumes utilisent des couleurs différentes

Les Featheringtons utilisent des couleurs vives pour cacher leur réalité (Photo: Netflix)

L’amour de Featherington pour les couleurs vigoureusement vives, il est utilisé pour rire tout au long de la série, mais les implications de sa garde-robe frappante vont bien au-delà de sa style discutable. La palette de couleurs de la famille est en contradiction avec les autres membres de la haute société et sert d’indicateur visuel de leur statut au sein de leur communauté de la classe supérieure.

L’inconfort social de Featherington se distingue tout au long de saison 1 de « Bridgerton», Lorsque les trois filles de la famille ont du mal à trouver des allumettes et que la famille ostracisée est honteusement forcée de quitter l’école pour déjeuner. Reine après s’être retrouvé au centre d’un scandale.

En dernier recours, les couleurs vives distraient de la réalité plus sombre de la famille, celui qui comprend relativement peu d’opportunités pour ses filles abattues. Plus tard dans la saison, il y a plusieurs fois Dame Featherington regrette son incapacité à acquérir de nouvelles robes pour ses filles, peut-être une métaphore de son désespoir de cacher la vérité.

Daphné porte toujours du blanc

Daphné utilise toujours du blanc ou des crèmes pour symboliser sa pureté (Photo: Netflix)

Tout au long de la saison 1 de « Bridgerton« Est souvent vu Daphné habillé en blanc. Les goûts de la couleur à l’époque de la régence ont toujours considéré le blanc comme un favori, il est donc approprié pour elle de s’habiller à la mode. De plus, le blanc pourrait être une référence quelque peu sur le nez au désir profond de Daphné pour le mariage et la vie de famille.

Bien sûr, le blanc peut également refléter le La pureté et l’innocence de Daphné. À chaque épisode qui passe, il devient de plus en plus clair à quel point la fille a été peu informée Bridgerton Elle est plus âgée en matière de sexe, ce qui l’oblige à faire des découvertes assez choquantes pour elle-même.

Bien qu’elle soit extraordinairement audacieuse et déterminée à utiliser sa voix dans un monde qui ne l’entend souvent pas, la palette de couleurs générale tamisée, calme et traditionnelle dit au public que Daphné Elle est incontestablement bonne et un héros qui mérite d’être soutenu devant d’autres grands personnages de la série.

Pourquoi Simon a-t-il commencé à utiliser les couleurs

Simon change sa tenue terne pour une tenue à base de rouge (Photo: Netflix)

Dans le épisode 2 « Choc et délice», Dame Danbury se moque de la tenue terne de Simon dans l’une des phrases les plus dures de la série: « Cela ferait-il mal de porter de la couleur, Votre Grâce? La saison londonienne est déjà terriblement monotone». En fait, les premières apparitions du duc le montrent dans des tenues composées principalement de noir, symbole de son sombre Oui passé turbulent.

Tenant compte de l’histoire de Simon avec son parent émotionnellement violent et négligente, son choix de garde-robe plus triste et sobre est certainement compréhensible. Cependant, la garde-robe de Simon commence à évoluer subtilement au fil de la saison, principalement incorporant la couleur rouge.

Symbolisant le passion Oui amour, le rouge est un choix approprié pour le duc, d’autant plus que son lien avec Daphné. La nuit le duc et Daphné Ils s’embrassent pour la première fois dans le jardin, il porte une veste cramoisie inhabituellement frappante. Il porte également un foulard rouge quand Simon exprime enfin ses sentiments pour Daphné.

Lady Featherington ne porte pas de noir à la fin

Pourquoi Lady Featherington n’a-t-elle pas porté du noir lors des funérailles de son mari? (Photo: Netflix)

Dame Featherington Elle peut légèrement tempérer son apparence à la suite de la mort de son mari, mais son refus de porter du noir convient en fait tout à fait à son personnage. En vérité, Dame Featherington, qui a dit Marin que son mariage était sans amour, elle ne pleurait pas vraiment son mari.

De plus, leur relation n’était pas un « couple pour l’amour», Jeu et tromperie Featherington ils mettent une pression réelle à la fois sur leur mariage et sur la position de leur famille dans la société. Il est probable que la dernière robe vert olive de Dame Featherington être une sorte de défi pour votre défunt mari.