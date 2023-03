Améliorez les balais dans Hogwarts Legacy : tous les événements de course de balais avec des emplacements

Dans L’héritage de Poudlard il y a beaucoup de puzzles qui ont tout. Certains sont relativement faciles et réalisables dans le RPG d’action Monde magique. Mais les responsables ont installé ici et là une véritable grenade puzzle qui fait alors briller notre appareil de réflexion. Alors que faire? Vous êtes invités à jeter un œil ici 45secondes.fr. Nous adorons vous soutenir !

Il y a par exemple 33 statues de demiguises, dont certaines sont si bien cachées que nous continuons à passer devant elles. Nous en avons un besoin urgent pour améliorer notre capacité à Crocheter des serrures améliorer.

Et pas seulement : il y a Les épreuves de Merlin, qui augmentent notre inventaire, et d’autres quêtes secondaires. Pour certaines tâches de collecte, il n’est pas immédiatement évident de savoir où aller ni quoi faire. Et c’est l’un de ces emplois Améliorer le balai. Est le? Et si oui, comment ?

Dans cette solution, nous vous montrons les localités des endroits où vous Lancer la course de balais peut et en quoi consistent les améliorations du balai.

Important: Ceci n’est pas à confondre avec le Plates-formes d’atterrissage sur lesquelles vous atterrissez avec votre manche à balai devoir! Parce que c’est une autre histoire.

Démarrer les événements de course de balais : tous les emplacements

Les courses de balais sont en hauts plateaux trouvé dans « Hogwarts Legacy ». Dans cette solution nous vous présentons toutes les races de balais triées du nord au sud.

Pourquoi faire des courses de balais ? Si vous participez à des courses de balais, vous pouvez améliorer votre balai. qui augmente globalement 3x la vitesse et l’accélération ton balai. Alors ça vaut le coup !

Les améliorations pour le balai sont en Pré-au-Lardà savoir dans Articles de sport Spintwitches. Pour cela il faut Défis Time Fly, c’est-à-dire les courses de balais, complètes. Volez simplement à travers les cadres donnés dans le meilleur temps possible et vous vous retrouverez avec les plus convoités améliorations du balai.

Tous les événements de course de balais sur la carte dans Hogwarts Legacy. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Le première course de balais se trouve sur le terrain de l’école Poudlard. Il suffit de voler jusqu’à Terrain de Quidditch et lancez la première course ! Et volez toujours à travers les anneaux pour un bon coup!

Au terrain de Quidditch, vous trouverez la 1ère course de balais. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Le deuxième course de balais se trouve un peu plus au sud de Poudlard. Et dans la région autour Irondale. Idéalement, vous frayez à Point aux puces : North Swamp sur la mer du Sud puis vole vers l’ouest.

Continuez vers le 2e événement Broom Race © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Et ça aussi troisième événement de course de balais ce n’est pas si difficile à trouver. Envolez-vous simplement vers l’extrême sud des hautes terres: zur Côte de Clagmar. Par exemple, vous pouvez commencer au château de Clagmar, puis voler vers l’ouest.

Ici vous pouvez trouver le dernier événement de course de balais. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Exigences pour la mise à niveau des balais

Où puis-je obtenir des améliorations de balai ? Toutes les mises à niveau de balai seront à Articles de sport Spintwitches dans Pré-au-Lard acheté.

Quelles améliorations de balai y a-t-il? Il y a un tout dans Hogwarts Legacy trois améliorations de balaipour lequel vous devez faire un petit travail préparatoire.

Exigences: Vous ne pouvez obtenir et améliorer un balai que lorsque vous Essai numéro 1 à Percival Rackham déposée et la Essai en vol de mission fini. Ensuite, vous avez reçu votre premier balai et le vendeur Albie Weekes est disponible chez Spintwitches Sportbedarf.

Combien coûtent les mises à niveau des balais dans Hogwarts Legacy ?

Les prix des améliorations sont très différents. Donc tu devrais avoir beaucoup or accompagnez-vous !

Améliorez le balai au niveau 1 après le test en vol de quête – Prix ​​: 1000 pièces d’or

après le test en vol de quête – Améliorez le balai au niveau 1 après la 2e course de balais – Prix ​​: 3000 pièces d’or

après la 2e course de balais – Améliorez le balai au niveau 3 après la 3e course de balais – Prix ​​: 7500 pièces d’or

Les courses de balais auront lieu à Imelda Reyes terminé, qui veut voler avec vous à la course.

Gardez à l’esprit qu’ici, sur les routes, vous devez toujours passer par le les anneaux jaunes volent besoin d’obtenir un bon coup de pouce. Si vous volez raisonnablement bien, vous devriez être capable de faire les itinéraires même la première fois.

Améliorations du balai de niveau 3. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

En fin de compte, la mise à niveau du balai est en fait assez facile dans Hogwarts Legacy. Mais il y a quelques choses à faire, et ce qui fait le plus mal, ce sont celles des prix horribles – Ou que veux-tu dire ? M. Weekes est un vrai homme d’affaires.