Brevet fait surface: Google travaille sur des trackers de fitness sans écran

Un portable de Google? Cela pourrait enfin devenir une réalité. Un brevet a fait surface prouvant que le géant de la technologie travaille sur son propre tracker de fitness.

Il y a une entrée pour le portable dans le bureau des brevets américain que 91Mobiles ont découvert. C’est ce qu’on appelle un « bracelet de suivi de la condition physique ». Les images de conception suggèrent que le portable n’aura pas d’affichage.

Tracker de fitness sans écran ni boutons

L’entrée du US Patent Office n’en révèle pas trop. Il n’y a pas de spécifications pour le tracker de fitness. Pour cela, des images de design ont été déposées. Ils montrent un bracelet de fitness sans écran ni boutons visibles. Les données collectées ne pourraient probablement être consultées que par les utilisateurs via l’application sur leur smartphone. Le concurrent Amazon s’appuie également sur un tracker de fitness sans écran avec son Halo.

La conception du tracker de fitness est simple.

Il semble qu’il y ait un moniteur de fréquence cardiaque sur l’unité de suivi. Le reste n’est que spéculation. On ne sait pas non plus quand Google a effectué l’entrée. Les entreprises technologiques déposent souvent d’innombrables demandes de brevets, dont seule une petite partie est réalisée.

Assistance de Fitbit à l’avenir?

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des spéculations sur un portable de Google. Pendant des années, il y a eu des rumeurs sur une smartwatch de Google appelée Pixel Watch. Cependant, il n’est pas encore apparu.

Google pourrait à l’avenir bénéficier du soutien de Fitbit dans le secteur des vêtements portables. Google a acheté Fitbit en novembre 2019 pour 2,1 milliards de dollars. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a pas eu de feu vert des autorités antitrust aux États-Unis et en Europe pour l’accord.