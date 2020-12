Une énorme cache de méthane sous l’Arctique pourrait être déverrouillée par la lune

La lune pourrait affecter la quantité de méthane libérée du fond marin de l’océan Arctique, selon une nouvelle étude.

Les marées, contrôlées par la lune , affectent la quantité de méthane libérée par les sédiments du fond marin: les marées basses signifient moins de pression et plus de méthane libéré, tandis que les marées hautes créent plus de pression et donc moins d’émissions de méthane.

La recherche a été menée dans la région ouest-Svalbard de l’Arctique, avec les résultats publiés le 9 octobre dans la revue Communications de la nature .

« C’est la première fois que cette observation est faite dans l’océan Arctique. Cela signifie que de légers changements de pression peuvent libérer des quantités importantes de méthane. Cela change la donne et le plus grand impact de l’étude », co-auteur de l’étude, Jochen Knies , a déclaré dans un communiqué un géologue marin du Centre pour l’hydrate de gaz arctique, l’environnement et le climat (CAGE).

Le méthane est un gaz à effet de serre , ce qui contribue à réchauffement climatique en piégeant et en retenant la chaleur dans l’atmosphère. D’énormes réserves de méthane se cachent sous le fond marin et le réchauffement des océans devrait libérer une partie de ce méthane piégé. Il est donc important de comprendre l’impact des marées sur ces émissions de méthane du fond marin pour les prévisions climatiques futures.

Pour trouver cet effet de marée, l’équipe a mesuré la pression et la température à l’intérieur des sédiments et a constaté que les niveaux de gaz près du fond marin montaient et descendaient avec les marées.

En utilisant un outil de surveillance permanent, ils ont pu identifier le rejet de méthane dans une zone de l’océan Arctique où il n’avait pas été observé auparavant.

« Cela nous indique que les rejets de gaz du fond marin sont plus répandus que ce que nous pouvons voir en utilisant les sondages traditionnels au sonar », a déclaré le co-auteur de l’étude, Andreia Plaza Faverola, géologue et géophysicien marin à CAGE, dans le communiqué.

Image 1 sur 2 Une pleine lune à Tromsø, en Norvège. (Crédit d’image: Maja Sojtaric) Image 2 sur 2 Un outil connu sous le nom de piézomètre a été utilisé pour surveiller les rejets de méthane des sédiments du fond océanique. (Crédit d’image: Capture d’écran de la vidéo. P.Domel.)

Leur découverte laisse entendre que les scientifiques ont sous-estimé les émissions de gaz à effet de serre dans l’Arctique.

« Ce que nous avons découvert était inattendu et les implications sont importantes. Il s’agit d’un site en eau profonde. De petits changements de pression peuvent augmenter les émissions de gaz, mais le méthane restera toujours dans l’océan en raison de la profondeur de l’eau. Mais que se passe-t-il dans les sites moins profonds? « Cette approche doit également être appliquée dans les eaux peu profondes de l’Arctique, sur une période plus longue. Dans les eaux peu profondes, la possibilité que le méthane atteigne l’atmosphère est plus grande », a déclaré Knies.

Ce phénomène récemment découvert soulève également des questions sur la façon dont l’élévation du niveau de la mer et le réchauffement des océans, tous deux causés par changement climatique , va interagir. Parce que les marées hautes réduisent les émissions de méthane, il est possible que l’élévation du niveau de la mer, qui s’accompagne de marées plus élevées, contrebalance en partie la menace d’augmentation des émissions de gaz causée par le réchauffement de l’océan.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.