SaveGotham Trends as Fans Campagne pour relancer la série Batman Prequel

wmf Ensemble de casseroles Trend 4 pièces - Argent

La série de casseroles WMF Trend est une série classique avec des formes droites et des poignées carrées, conçue par l'agence de design Metz & Kindler. L'ensemble de casseroles est fait d'un matériau de qualité exceptionnelle: acier inoxydable 18/10 Cromargan®. Cromargan® est la marque déposée de WMF et garantit que les casseroles sont extrêmement durables, dimensionnellement stables, hygiéniques, résistantes aux acides alimentaires et au lave-vaisselle. De plus, les casseroles ont une conduction thermique et un stockage optimaux grâce au fond universel TransTherm®. Grâce à ce fond, la chaleur est répartie uniformément dans les casseroles et est également stockée pendant une plus longue période. Vous n'avez donc plus besoin de chauffer en continu, et dès que la chaleur est emmagasinée, vous pouvez baisser le feu, ce qui le rend économe en énergie ! Les casseroles conviennent à toutes les sources de chaleur, y compris l'induction. Ils peuvent également être utilisés au four: