Demi Lovato révèle qu’elles ne sont plus « sobres en Californie »

Demi Lovato a confirmé qu’ils ne vivent plus leur vie en tant que « Californie sobre ».

Le terme fait référence à la façon dont un individu s’engage à utiliser de la marijuana au lieu de l’alcool et d’autres substances addictives.

Le chanteur de « Heart Attack » a choisi le mode de vie après sa surdose de drogue en 2018, mais ils ont plutôt révélé qu’ils avaient maintenant abandonné cette mentalité.

Écrivant sur une histoire Instagram, Demi a déclaré: « Je ne soutiens plus mes manières » californiennes sobres « . Sobre sobre est la seule façon d’être. »

Crédit : Demi Lovato/Instagram

Sur leur dernier album, Danse avec le diable, le joueur de 29 ans a inclus une chanson intitulée « California Sober », qui a plongé dans la façon dont ils l’ont abordée.

» J’avais l’habitude de vivre dans la peur de toujours glisser / Mais vivre pour la perfection n’est pas vivre « , était un lyrique, tandis qu’un autre a déclaré: » Échanger le jugement contre la liberté / J’ai trouvé quelque chose de nouveau en quoi croire / Quelque chose à l’intérieur de moi en train de crier / Don ne sois pas si dur avec toi-même.

Demi a sorti un documentaire pour accompagner le nouvel album et le chanteur a expliqué plus en détail leur overdose de drogue et comment ils ont été essentiellement laissés pour morts.

Après avoir vécu une expérience de mort imminente, Lovato a déclaré qu’ils devaient trouver un équilibre avec la prise de substances altérant l’esprit.

Demi a fait une introspection et s’est rendu compte que se permettre de se livrer à un vice signifiait qu’ils n’étaient pas tentés d’intensifier les choses.

« J’ai appris que fermer une porte sur des choses me donne encore plus envie d’ouvrir la porte. J’ai appris que ça ne marche pas pour moi de dire ‘Je ne ferai plus jamais ça' », ont-ils déclaré dans le documentaire.

« Se dire que je ne pourrai jamais boire ou fumer de la marijuana, c’est me préparer à l’échec parce que je suis un penseur noir et blanc.

« Je l’ai eu dans la tête pendant tellement d’années qu’un verre équivalait à une pipe à crack. »

Demi a expliqué comment ils avaient mis en place des systèmes qui les empêchaient de retomber dans des drogues plus dures.

Bien qu’ils aient résisté aux réactions d’autres célébrités, le chanteur a déclaré que c’était ce qui fonctionnait pour eux et que cela n’était pas censé être une promotion du mode de vie.

« Je ne veux pas non plus que les gens entendent cela et pensent qu’ils pourraient simplement essayer de boire un verre ou de fumer un joint parce que ce n’est pas pour tout le monde », ont-ils déclaré dans les docuseries.

« Le rétablissement n’est pas une solution universelle. Vous ne devriez pas être obligé de devenir sobre si vous n’êtes pas prêt. Vous ne devriez pas devenir sobre pour les autres. Vous devez le faire pour vous-même. »