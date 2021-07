Bradley Walsh révèle qu’il souffre d’une maladie que les fans ignorent

Bradley Walsh a admis qu’il souffrait d’une maladie cachée qui signifie que les téléspectateurs de La chasse se demandent parfois pourquoi ses yeux sont si rouges et gonflés.

Walsh a révélé qu’il souffrait « sérieusement » d’un trouble appelé blépharite qui fait gonfler et rougir ses yeux, ainsi que d’autres effets secondaires.

L’homme de 61 ans a raconté Ce matin téléspectateurs que ses fans adorés ne sont généralement pas conscients de son état, pour lequel il prend régulièrement des médicaments, et ne réalisent pas à quel point il lutte avec cela.

« Je dois prendre un comprimé par jour ou j’ai vraiment du mal. Je vais devoir me faire opérer les yeux à un moment donné pour régler le problème.

Il a en fait déjà parlé de son état dans l’émission matinale d’ITV, racontant aux animateurs Eamonn Holmes et Ruth Langford comment ses yeux deviennent croustillants autour des cils et son visage autour des yeux gonfle.

Ce n’est pas mortel, mais cela peut entraîner toutes sortes d’autres problèmes désagréables tels que la conjonctivite et les kystes.

Pas génial, mais se laver les paupières régulièrement et prendre le médicament fera généralement l’affaire.

« Je me suis dit : ‘Oh crikey, je vais avoir des ennuis ici si je ne perds pas de poids et que je commence à m’occuper de ça’. »

Suite à ce conseil, Brad a perdu près d’une pierre de poids dans le but d’améliorer sa santé, ce qui sera sans aucun doute un soulagement pour les millions de fans de La chasse .

Brad a ensuite expliqué comment il avait réussi à perdre du poids, expliquant: « J’ai commencé à surveiller ce que je mange. J’ai immédiatement arrêté de boire à cause de tous les sucres cachés, j’ai commencé à manger plus de fruits, de légumes, de salades et de poisson.