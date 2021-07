Elite en difficulté par Pol Granch : accusé de misogynie

La quatrième saison de Élite Il a amené avec lui, en plus d’une partie du casting légendaire, de nouveaux personnages qui sont venus tout gâcher. Ari, Mencía, Patrick et Phillippe sont les nouveaux membres du corps étudiant de Las Encinas qui ont une fois de plus démontré que les apparences peuvent être trompeuses et que la paix ne va pas avec elles.







Même s’il convient de noter que la plus controversée d’un quart des Élite C’était celui de Philippe. Interprété par Pol Granch, ce personnage est un Prince de la royauté franco-espagnole qui, après avoir grandi en France, ses parents l’envoient en Espagne après, dans son pays, qu’il soit accusé d’abus envers une jeune femme, encore inconnue et qui , probablement, il arrivera dans la cinquième saison.

Cependant, toutes les controverses que Phillippe a apportées à Las Encinas concernent également Pol Granch. Cependant, il convient de noter que les accusations reçues par l’acteur et le chanteur ne sont pas du même type, mais elles ont le même niveau de gravité. C’est Sara Socas, une rappeuse espagnole qui, via twitter, a parlé de son expérience avec l’artiste et, dans sa plainte, l’a traité de misogyne..

Ce fil, qui n’a laissé personne indifférent, a commencé par une Sara très en colère qui écrit : «Pol Granch, depuis que tu m’as foutu en l’air à la soirée Los 40 en 2019, quand tu m’as traité comme de la merde, je suis resté silencieux. Tu sors dans Élite, vous vous habillez comme Harry Styles et chantez des ballades tontipop parce que beaucoup de gens ont détourné le regard. Pour moi : va te faire foutre”. Même ainsi, c’est le message suivant qui a attiré le plus d’attention.

Pol Granch, depuis que tu m’as foutu en l’air à la soirée Los 40 en 2019, quand tu m’as traité comme une putain de merde, je me suis tu.

Vous sortez dans Elite, vous vous déguisez en Harry Styles et chantez des petits trucs tontipop parce que beaucoup de gens ont détourné le regard.

Pour ma part : va te faire foutre – Sara Socas (@socasmc)

6 juillet 2021





« Vous êtes misogyne, je n’ai jamais dénoncé personne car je ne connais pas certaines réalités. Mais non seulement tu m’as mal traité, tu m’as manqué de respect et tu m’as poussé plusieurs fois, mais beaucoup de filles de différentes manières et bien pire« , a déclaré le chanteur. Aussi, dans un autre tweet, il a déclaré : «Je m’en fiche s’il était drogué ou sobre”.

Les messages controversés que la star a reçus de Élite Ils ne sont pas passés inaperçus, mais même ainsi, ils n’ont toujours pas reçu de réponse. En fait, il semble impossible d’imaginer que Pol Granch viendrait se prononcer sur l’affaire puisque, face aux scandales, il garde généralement le silence.