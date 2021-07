« Le rêve d’une vie »: Richard Branson, 70 ans, propriétaire de Virgin Galactic, s’apprête à s’envoler dans l’espace

11 juillet 2021 16:47:46 IST

Virgin Galactic deviendra la première entreprise de fusées à lancer le patron lorsque Richard Branson s’attachera à l’un de ses avions spatiaux élégants et brillants aujourd’hui, le 11 juillet à 6h00 PT ou 18h30 IST.

Le Britannique espère enfin faire décoller l’industrie naissante du tourisme spatial – mais aussi surpasser Jeff Bezos en remportant la course pour être la première personne à franchir la dernière frontière dans un navire construit par sa propre entreprise. Le décollage de Bezos est prévu pour le 20 juillet depuis l’ouest du Texas.

L’aventurier et fauteur de troubles qui se décrit lui-même se joindra à cinq employés de l’entreprise pour le vol d’essai de dimanche depuis le désert du sud du Nouveau-Mexique – le quatrième voyage de l’entreprise au bord de l’espace.

Virgin Galactic diffusera le lancement sur son site internet ainsi que sur sa chaîne YouTube à partir de 18h30 heure indienne

« Le ciel au-dessus du port spatial américain est prêt. Bientôt, nos spécialistes de la mission Unity22 survoleront le Nouveau-Mexique et verront la Terre d’un tout nouveau point de vue spectaculaire », a tweeté Virgin Galactic.

Rejoignez-nous le 11 juillet pour notre premier vol d’essai propulsé par fusée avec équipage complet et le début d’une nouvelle ère spatiale.

Le compte à rebours commence. #Unité22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX – Vierge Galactique (@virgingalactic) 1 juillet 2021

Pendant ce temps, alors que vous vous préparez à regarder les premiers pas vers la réalisation du tourisme spatial, voici un rappel sur le trajet et la compagnie de Branson :

Patron à bord

À une semaine de ses 71 ans, le fondateur de Virgin Group, né à Londres, a déclaré qu’il n’avait « pas du tout peur et que c’était le rêve d’une vie » de voyager dans l’espace. Le fanatique de fitness de longue date a déployé des efforts supplémentaires pour se préparer au bref vol de va-et-vient. « Je suis dans la soixantaine maintenant, alors soit tu te laisses aller, soit tu te mets en forme et profite de la vie. »

Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants seront là alors qu’il montera à bord de l’avion-fusée attaché à un avion à double fuselage pour le décollage.

Pendant les trois à quatre minutes d’apesanteur, « Je vais regarder notre belle Terre et tout comprendre et me rendre compte que seulement 500 autres personnes ont fait cela. »

Plus près de 600, en fait, mais toujours un nombre relativement petit. À l’atterrissage, il célébrera avec « un grand, grand sourire sur mon visage ».

Qui d’autre vole ?

Deux pilotes sont nécessaires pour piloter l’avion-fusée à partir du moment où il est libéré du vaisseau-mère pour tirer dans l’espace jusqu’à ce qu’il glisse vers une piste. Ce sera le troisième voyage dans l’espace pour le pilote en chef David Mackay, un pilote d’essai d’origine écossaise pour la Royal Air Force qui a ensuite volé pour Virgin Atlantic de Branson, et le deuxième pour l’instructeur de vol en chef Michael Masucci. L’instructeur en chef des astronautes Beth Moses, un ancien ingénieur de la NASA, lance également pour la deuxième fois. L’ingénieur en chef des opérations Colin Bennett et Sirisha Bandla, vice-présidente, rejoignent Branson en tant que recrues spatiales. Les six seront pris en charge par les pilotes de vaisseau mère CJ Sturckow, un ancien astronaute de la NASA, et Kelly Latimer.

Avion fusée

L’avion spatial de Virgin Galactic, Unity, décollera attaché à un avion double spécialement conçu surnommé Eve d’après la défunte mère de Branson.

surnommé Eve d’après la défunte mère de Branson. Après avoir atteint près de 50 000 pieds (15 000 mètres), l’avion sera libéré et tomber pendant un moment ou deux avant que son moteur de fusée ne s’allume pour envoyer l’engin dans une montée raide vers l’espace, dépassant les 3 G, ou trois fois la force de la gravité terrestre.

et tomber pendant un moment ou deux avant que son moteur de fusée ne s’allume pour envoyer l’engin dans une montée raide vers l’espace, dépassant les 3 G, ou trois fois la force de la gravité terrestre. Le moteur s’éteindra une fois que l’engin atteindra l’espace – une altitude maximale d’environ 55 milles (88 kilomètres) est prévue – enveloppant le navire en silence alors que tout le monde sauf les pilotes se déboucle, flotte et regarde par les 17 fenêtres la Terre et le vide noir. de l’espace.

Après quelques minutes d’apesanteur, les occupants s’attacheront à mesure que l’avion se réoriente pour l’entrée – repliant ses ailes, puis les repliant selon une technique unique connue sous le nom de mise en drapeau. L’avion-fusée planera en arrière, à la manière d’une navette spatiale de la NASA, pour conclure environ 15 minutes de vol libre.

Bilan

Fondé en 2004 , Virgin Galactic a fait ses débuts lorsque Branson s’est associé au concepteur d’avions Burt Rutan pour fournir la technologie de vaisseau spatial nécessaire.

, Virgin Galactic a fait ses débuts lorsque Branson s’est associé au concepteur d’avions Burt Rutan pour fournir la technologie de vaisseau spatial nécessaire. UNE 2007 un essai de moteur-fusée dans le désert de Mojave en Californie a fait trois morts et trois autres blessés.

un essai de moteur-fusée dans le désert de Mojave en Californie a fait trois morts et trois autres blessés. Puis dans 2014 l’avion-fusée Enterprise – du nom du navire « Star Trek » – s’est brisé lors d’un vol d’essai, tuant un pilote et blessant grièvement l’autre.

l’avion-fusée Enterprise – du nom du navire « Star Trek » – s’est brisé lors d’un vol d’essai, tuant un pilote et blessant grièvement l’autre. Unity, le navire de remplacement nommé par le regretté physicien Stephen Hawking, a commencé les essais en vol en 2016 .

. Unity a fait son premier voyage au bord de l’espace avec deux pilotes en 2018 et le deuxième en 2019 , les deux fois de Mojave.

et le deuxième en , les deux fois de Mojave. Les opérations se sont déplacées vers le Spaceport America du Nouveau-Mexique, d’où l’avion s’est envolé le 22 mai pour atteindre les objectifs de l’entreprise. troisième vol spatial.

Et après?

Après le lancement de Branson, Virgin Galactic prévoit deux autres vols d’essai cet été et cet automne avant d’inviter des clients payants à bord.

cet été et cet automne avant d’inviter des clients payants à bord. Le prochain inclura plus d’employés de l’entreprise, et le dernier aura des membres de l’armée de l’air italienne menant des recherches.

Si tout se passe bien, le premier des plus de 600 détenteurs de billets confirmés monteront à bord l’année prochaine .

. La société envisage de rouvrir les réservations une fois que Branson s’envolera .

. Initiale les billets sont allés pour 250 000 € ; aucun mot sur si cela va changer.

; aucun mot sur si cela va changer. Branson promet une surprise après son trajet pour « donner à plus de gens la chance de devenir astronaute – parce que l’espace nous appartient à tous ».

Pendant ce temps, des scientifiques font la queue pour des voyages de recherche, y compris Alan Stern du Southwest Research Institute, qui était à l’origine de la mission New Horizons de la NASA vers Pluton et au-delà.

Avec les contributions des agences

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂