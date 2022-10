Comment et à quelle heure regarder la saison 19 de « Grey’s Anatomy »

Après plus de cinq mois,L’anatomie de Grey» revient avec sa 19e saison et bien qu’Ellen Pompeo fasse également partie du nouvel opus du drame médical d’ABC, elle n’aura pas la même participation. Meredith, chef de chirurgie par intérim de l’hôpital, n’apparaîtra que dans huit épisodes..

Cependant, des acteurs comme Chandra Wilson, James Pickens Jr, Caterina Scorsone, Chris Carmack, Camilla Luddington et Kelly McCreary reprennent leurs rôles normalement. Ils sont rejoints par cinq nouveaux résidents qui promettent «une explosion de nouveauté”.

A la fin de la saison précédente de « L’anatomie de Grey”, le Grey Sloan a reçu l’ordre de se dissoudre et de reconstruire son programme d’enseignement, donc, dans les prochains épisodes, l’hôpital doit retrouver son prestige avec l’aide d’un nouveau groupe de résidents. De plus, des problèmes non résolus tels que la relation entre Meredith et Nick, le retour de Bailey à l’hôpital et l’évasion de Teddy et Owen doivent être résolus.

Les cinq nouveaux résidents arrivant au Grey Sloan dans la saison 19 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 19 DE « GREY’S ANATOMY » ?

Saison 19 de « L’anatomie de Grey» premières ce jeudi 6 octobre 2022 à 21h00. (Heure de l’Est) aux États-Unis via ABC. Il sera également disponible sur la plateforme de streaming Hulu.

Le premier épisode du nouveau volet du drame médical créé par Shonda Rhimes sera diffusé après « Station 19 » et avant le nouveau drame de Hilary Swank « Alaska Daily ».

Les 18 chapitres précédents sont disponibles en streaming sur Netflix.

COMMENT VOIR « GREY’S ANATOMY 19″ EN AMÉRIQUE LATINE ?

Pour l’instant, Les fans latino-américains devront attendre un peu pour voir le nouvel opus de « L’anatomie de Grey”puisque Sony Channel n’a pas encore annoncé la date de première des prochains chapitres.

En Amérique latine, la série à succès est également disponible sur Star Plus et Amazon Prime Video. En fait, la saison 18 a été créée le 5 octobre sur Star +.

COMMENT VOIR « GREY’S ANATOMY 19″ EN ESPAGNE ?

En Espagne, la saison 19 de « Grey’s Anatomy » sera diffusée le 2 novembre 2022 en exclusivité sur Disney+car cette plateforme dispose de droits de distribution internationaux.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 19 DE « GREY’S ANATOMY » ?

D’après le synopsis de ‘Tout a changé’ (19×01), le premier épisode de la saison 19 de « L’anatomie de Grey”, “Meredith, toujours patronne par intérim, voit Nick pour la première fois depuis qu’il a refusé son offre de déménager au Minnesota. Bailey dit à Richard qu’elle n’est pas prête à retourner au travail. Levi se prépare à livrer des nouvelles décevantes à Jo.”.