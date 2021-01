6 paramètres du Samsung Galaxy S21 à connaître

Voulez-vous profiter encore plus de votre nouveau Samsung Galaxy S21? Voici 6 paramètres que vous devriez essayer.

Maintenant que vous avez votre Galaxy S21, S21 + ou Galaxy S21 Ultra, et que vous avez appris à le configurer pour la première fois, le moment est venu pour vous de commencer en tirer encore plus de votre nouvel appareil.

Et est-ce qu’avec One UI 3.1, la version de la couche de personnalisation qui donne vie aux appareils, Samsung a inclus de nouveaux fonctions et paramètres que vous ne devriez pas manquer.

Fluidité du mouvement « adaptative »

Tous les modèles de la nouvelle série Galaxy S21 ont un affichage avec un taux de rafraîchissement élevé. Et encore mieux: ils sont tous capables de faire varier le taux de rafraîchissement du panneau en fonction du contenu affiché.

Bien que le S21 Ultra soit le modèle avec une plus grande plage de fréquences, étant capable de varier entre 11 et 120 Hz, les deux autres modèles ont également cette option. Pour l’activer, suivez simplement ces étapes:

Accédez aux paramètres mobiles. Appuyez sur « Écran ». Dans la section « Fluidité des mouvements », choisissez l’option « Adaptable ».

Google Discover sur l’écran d’accueil One UI

C’est sans aucun doute l’un des grands Quoi de neuf dans One UI 3.1, et est-ce que de nombreux utilisateurs d’appareils Samsung voulaient remplacer le fil d’actualité de Samsung par celui de Google sur leurs écrans d’accueil.

Maintenant, il est possible de le faire d’une manière très simple. Suivez simplement ces étapes:

Sur l’écran d’accueil, appuyez longuement sur un emplacement vide. Allez à l’écran à l’extrême gauche. Actionnez l’interrupteur en haut et cochez « Google Discover ».

Notifications contextuelles détaillées

Dans un effort pour donner à l’interface système une apparence totalement minimaliste, Samsung finit parfois par réduire l’utilité de certains éléments du système.

C’est le cas de notifications contextuelles, qui par défaut n’affiche qu’un ligne de contenu des notifications, et ils manquent de réponses intelligentes et d’autres détails pertinents. Heureusement, il est possible de récupérer toutes ces fonctions en suivant quelques étapes simples:

Accédez aux paramètres mobiles. Appuyez sur « Notifications ». Dans la section « Style de notification pop-up », choisissez l’option « Détaillé ».

Compatibilité S-Pen

À présent, vous savez probablement déjà que le Samsung Galaxy S21 Ultra est le premier modèle du histoire de la série Galaxy S compatible avec un S-Pen – les autres modèles de la famille n’ont pas cette option.

Cependant, afin de utilisez un S-Pen sur votre Galaxy S21 Ultra, avant de devoir activer l’option présent dans les paramètres système en suivant ces étapes:

Accédez aux paramètres mobiles. Appuyez sur « Fonctionnalités avancées ». Activez le commutateur pour l’option « S Pen ».

Appuyez deux fois pour éteindre l’écran

Une fonction qui à son époque était la plus répandue sur Android, et qui pour une raison quelconque disparaissait, était la possibilité de éteignez l’écran du mobile en deux pressions sur elle. Maintenant, Samsung a relancé cet utilitaire le plus pratique. Pour l’activer, voici les étapes à suivre:

Accédez aux paramètres mobiles. Appuyez sur « Fonctionnalités avancées ». Accédez à la section « Mouvements et gestes ». Activez le bouton «Appuyer deux fois pour éteindre l’écran».

Lorsque vous l’avez activé, pour éteignez l’écran, il vous suffit de taper deux fois sur un espace vide de l’écran d’accueil ou de verrouillage.

Notifications détaillées sur les notifications de l’écran d’accueil

Enfin, une option que nous recommandons consiste en afficher les détails de la notification sur l’écran de verrouillage, au lieu des seules icônes des applications d’où provient chaque notification. Pour ce faire, il vous suffit de suivre quelques étapes simples:

Ouvrez les paramètres mobiles. Accédez à la section « Écran de verrouillage ». Appuyez sur « Notifications ». Cochez l’option « Détails » – l’option par défaut est « Seulement les icônes » -.

Avec tous ces paramètres, le l’expérience avec votre Samsung Galaxy S21 sera plus complète, et vous pouvez tirer encore plus de profit de votre nouvel appareil.

