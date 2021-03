boAT est le nouveau Xiaomi: c’est déjà le cinquième fabricant de wearables au monde sans avoir quitté l’Inde

Aujourd’hui, Xiaomi est une marque reconnue dans le monde entier, mais pendant des années, la société s’est limitée à vendre ses produits uniquement en Chine. Son expansion en a fait un géant mondial, et maintenant, il y a une autre entreprise née en Inde qui semble suivre ces traces.

Il s’agit de bateau, une startup créée fin 2016 et qui a réussi à devenir la cinquième fabricant d’appareils portables au monde derrière des géants comme Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei. Cette réalisation est encore plus frappante si l’on considère que le bateau ne vend qu’en Inde, où ce segment est en ébullition.

Tout a commencé avec des câbles « indestructibles »

Aman Gupta et Sameer Mehta ont décidé de créer une startup technologique à un moment curieux: c’était en novembre 2016 et ils allaient à contre-courant. Des entreprises comme Micromax, Lava, Karbonn ou Intex, qui avait connu un succès remarquable en Inde sur le segment des smartphones, ils étaient en chute libre: Les fabricants chinois comme Xiaomi, Vivo et Oppo ont fini par battre les utilisateurs indiens.

Pour ces entrepreneurs, le chemin paraissait difficile: les banques et les investisseurs leur refusaient du crédit, mais ils se sont quand même lancés dans l’aventure avec un démarrage aussi modeste que surprenant. Ses premiers produits étaient des « câbles indestructibles », protégé par une couche de nylon et qui se vantait de ne pas souffrir des problèmes typiques des autres câbles de charge.

Ça a marché. Ces entrepreneurs ont clairement axé leurs produits sur l’Inde, son audience et son climat, très humide la plupart de l’année. Cela a permis à leurs produits de se concentrer en particulier sur la protection contre l’eau et la transpiration, travaillant également sur une stratégie similaire à celle de Xiaomi avec des produits de haute qualité à des prix vraiment bas.

Cette approche a permis à l’entreprise de se développer de manière cohérente tant dans les ventes que dans le catalogue de produits. Des câbles, ils sont allés aux chargeurs et aux haut-parleurs Bluetooth, mais le saut définitif a eu lieu avec le développement des écouteurs sans fil et dernièrement, quantifier les montres et les bracelets.

Bien que boAT ait l’ambition de fabriquer ses produits en Inde, la plupart des appareils portables dépendent des importations et des fabricants chinois. Les incitations à fabriquer des smartphones en Inde sont claires, mais pour l’instant, expliquent les co-fondateurs de boAT, il n’en va pas de même pour les wearables, dont le coût de production et de distribution compense le fait de ne pas être fabriqués en Inde.

boAT est déjà le cinquième fabricant de vêtements portables au monde

Pourtant, la pertinence du bateau sur ce marché a explosé ces derniers mois. Au troisième trimestre de 2020, ils détenaient une part de marché mondiale de 2,6% dans les appareils portables selon les chiffres d’IDC, mais le dernier rapport de ce cabinet de conseil révèle que la société a terminé l’année avec une part de marché de 3,5%, et a augmenté de 470,1% par rapport à la même période de l’année précédente.

Apple domine ce marché d’une main ferme (un produit sur trois vendu dans le monde provient d’Apple), mais la société indienne ce n’est plus trop loin des géants comme Xiaomi (8,8% de part), Samsung (8,5%) ou Huawei (6,7%), qui sont en croissance, mais logiquement à un rythme moindre compte tenu de leur maturité sur le marché.

Dans le monde de l’année 2020, le bateau n’est pas encore dans ce « Top 5 » qui Fitbit est toujours classé au dernier rang de ce classement, mais si tout continue à ce rythme, il est plus que probable que le bateau terminera 2021 en position sur cette liste.

Des écouteurs en pleine floraison, mais attention aux bracelets quantifiés, qui perdent de la vapeur au profit des montres intelligentes et des quantificateurs. Source: IDC.

Il ne semble pas que, pour le moment, boAT ait l’intention de faire le saut vers une expansion internationale, mais bien sûr pour le moment cela ne semble pas non plus nécessaire. Reste à voir maintenant si elles peuvent s’installer définitivement contre les marques chinoises, mais peut-être devons-nous regarder avec méfiance cette nouvelle startup prometteuse au cas où elle finirait par parier sur une expansion mondiale.