Quel est le processeur minimum dont vous avez besoin pour un Chromebook? | Demandez à un expert

Q: Pour un Chromebook, quel est le niveau minimum de processeur que vous recommanderiez pour gérer les travaux scolaires, les appels Zoom, etc.?

R: Certains peuvent affirmer que les Chromebooks ne nécessitent pas beaucoup de puissance de feu et que vous pouvez gratter le fond absolu du canon, mais la différence entre les processeurs les moins chers et les puces Intel les plus bas de gamme est en fait tangible dans la vitesse de chargement des sites Web.

Commencez votre recherche en recherchant des Chromebooks avec des processeurs Pentium et Celeron, mais ne vous arrêtez pas là. La quantité de RAM a un impact encore plus grand sur l’expérience d’utilisation d’un Chromebook. De nos jours, ne descendez pas à moins de 4 Go, sinon vous commencerez à sentir la machine sonner après avoir ouvert plus de quelques onglets de navigateur. Notre tour d’horizon des meilleurs ordinateurs portables propose quelques suggestions pour vous aider dans la chasse.

Vous ne pouvez pas vous permettre un modèle de 4 Go? Si vous avez vraiment un budget serré, certains modèles de 2 Go prennent toujours en charge l’ajout de votre propre RAM supplémentaire, ce qui peut coûter moins cher que l’achat d’un système préconfiguré avec 4 Go. Vous devrez faire vos recherches et confirmer que c’est possible pour ce modèle spécifique.

Melissa Riofrio / IDG Le processeur et la quantité de RAM d’un Chrombook ne sont pas les seuls éléments qui affectent l’expérience: la qualité d’affichage, les ports disponibles et la webcam jouent également un rôle.

Le processeur et la RAM ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’un Chromebook. La résolution de l’écran et la luminosité maximale, la sélection du port et la qualité de la webcam sont également tous des facteurs dans l’expérience utilisateur. Notre guide pour choisir un bon Chromebook bon marché décrit ces éléments plus en détail, mais en gros, ne comptez pas sur le fait que quiconque utilise le Chromebook peut être dessus pendant des heures pour une variété de tâches et peut également avoir besoin d’être vu clairement.

Si cela semble trop cher (les Chromebooks de ce calibre ont tendance à commencer dans la fourchette de 300 €), vous pouvez également envisager de convertir un ancien ordinateur portable en Chromebook. Suivez cette voie et vous pouvez facilement vous retrouver avec un Chromebook extrêmement puissant pour à peu près le même prix qu’un modèle officiel de poubelle. Lorsque j’ai fait ma propre conversion l’été dernier, j’ai utilisé un vieux PC de l’ère Haswell avec un processeur Core i5 et 8 Go de RAM (ce qui coûtait environ 250 € à l’époque), et la machine était extrêmement rapide. Les anciennes webcams sont souvent à peu près à égalité avec les Chromebooks bon marché, vous ne manquerez donc pas vraiment ce front. (Et vous pouvez toujours acheter une webcam dédiée si vous avez économisé de l’argent en réutilisant l’ancien équipement.)

