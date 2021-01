BMW 420d G22 (2021). Série Diesel 4, oui ou non?

Après un premier bref contact avec la nouvelle BMW Série 4 il y a environ deux mois, le coupé le plus vendu de la marque bavaroise est de retour chez 45secondes.fr. Cette fois, l’étape choisie pour un test plus approfondi de la BMW Série 4 a été notre chaîne YouTube.

Encore une fois, c’est la BMW 420d qui a fait les honneurs – bientôt nous montrerons également la version BMW M440i. C’est la version la plus vendue dans notre pays, mais avec l’arrivée des versions PHEV de la Série 4 (génération G22), le moteur BMW 2.0 Diesel aura ce qu’il faut pour rester en tête? C’est ce que vous pouvez trouver dans la vidéo présentée.

La grille BMW controversée

En termes de plateforme, de performances et de technologie, la BMW 420d ne pose pas de problème majeur. On ne peut pas en dire autant du design. C’est l’un des aspects qui a le plus polarisé l’opinion des consommateurs. Principalement le design avant, dominé par une grande double calandre.

C’est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons modifié le disposition de l’avant pour voir si le problème vient des dimensions de la grille de jante double BMW ou du positionnement de la plaque d’immatriculation. Nous attendons votre avis dans la zone de commentaires.

Vivre avec la BMW 420d

Mis à part les problèmes esthétiques, la vie quotidienne avec la BMW 420d est relativement simple. Malgré la forme de la carrosserie, comme le montre la vidéo présentée, ce coupé BMW parvient à remplir ses fonctions en termes d’espace pour les passagers et les bagages.

En ce qui concerne le moteur, bien qu’il s’agisse de la version diesel d’entrée de gamme de la gamme Série 4, nous avons déjà 190 chevaux. Un moteur de 2 litres de cylindrée et de quatre cylindres qui convainc plus dans la pratique que dans la fiche technique, où l’accélération de 0 à 100 km / h en seulement 7,1 secondes est évidente.

Concernant la consommation, celle-ci sera aussi modérée que le poids de notre pied droit. Atteindre des moyennes inférieures à 5 litres / 100 km tout en respectant les limites de vitesse légales n’est pas difficile.

La voiture me convient-elle?

Si vous recherchez un coupé épargné, mais en même temps capable de vous garantir du plaisir au volant, cette nouvelle BMW 420d peut être une alternative.

Faites juste attention à la liste des options. En plus d’être vaste, c’est tentant. Si l’achat de la BMW Série 4 est effectué par une entreprise, examinez attentivement les incitations pour les véhicules hybrides brancher.