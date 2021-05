Xiaomi Redmi Note 10S, premières impressions: une autonomie qui promet beaucoup pour un prix très compétitif

L’attrait de la famille de téléphones Redmi de Xiaomi est incontestable, principalement pour offrir des appareils compétents en échange d’un prix réduit. La stratégie de l’entreprise semble fonctionner et convaincre le public, et c’est pourquoi l’année dernière, il y avait jusqu’à quatre téléphones dans la gamme Redmi Note 9, et en 2021, la stratégie est répétée avec quatre terminaux qui font partie de la nouvelle famille Redmi Note 10 .

Après avoir testé et analysé le Redmi Note 10 Pro, il est temps de vous dire notre premières impressions avec le Xiaomi Redmi Note 10S. Un téléphone avec une batterie hautement optimisée mais avec des spécifications plus modestes que son frère aîné, mais à un prix inférieur. Le bon marché est-il cher en comparaison? On va le voir.

Mettre en valeur la génétique de votre lignée

Au niveau de la conception, on trouve très peu de changements entre le Redmi Note 10S et le reste des téléphones de la gamme Redmi Note 10. En main, c’est un grand téléphone avec un menton remarquable sur le cadre inférieur et un trou dans l’écran centré sur le cadre supérieur. Malgré sa grande taille, et compte tenu de sa grande batterie, l’épaisseur et le poids du Redmi Note 10S ne sont pas du tout exagérés, devenant un téléphone confortable.

Le dos est une copie conforme de ce que nous avons déjà vu dans le Redmi Note 10 Pro, mais avec meilleure intégration du module caméra sur le corps du téléphone. L’agencement vertical des capteurs est répété, bien que le principal, étant 64 mégapixels et non 108, ait une taille plus petite, c’est peut-être pourquoi ils ont pu éviter que la saillie soit aussi exagérée que celle que nous avons vue dans le Modèle Pro.

Tout dans le dos est brillant, c’est sale

L’arrière a une finition brillante, à la mode, mais dans l’ensemble l’esthétique est plutôt simple. Ça oui, tout ce qui est brillant est aussi sale; les empreintes digitales et les taches de poussière recouvrent facilement le corps du téléphone, à moins que nous ne l’utilisions avec l’étui en silicone transparent fourni dans la boîte.

Les ports et les connexions ont la disposition habituelle, avec le contrôleur de volume dans le cadre droit avec le bouton d’alimentation, qui à son tour fonctionne comme lecteur d’empreintes digitales latéral. Dans le cadre de gauche, nous trouvons le plateau, avec la possibilité de connecter deux cartes micro SIM (en plus de l’espace pour une carte microSD pour étendre le stockage). Sur le bord inférieur, nous avons le port de chargement USB Type C, avec un espace pour le haut-parleur et un autre pour une entrée jack 3,5 mm, et enfin, sur le dessus, nous avons un autre espace réservé pour un autre haut-parleur.

Après avoir vu le design, nous allons parler plus en détail de l’écran Redmi Note 10S, en ce qui concerne un panneau AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD +. Cet ensemble de technologie, de résolution et de diagonale donne de très bons résultats, comme nous l’avons vu depuis un moment sur de nombreux mobiles, et il en va de même avec ce téléphone.

Les paramètres d’affichage semblent bien calibrés en usine et sa palette de couleurs automatique fonctionne bien. Mais si nous ne sommes pas satisfaits, MIUI nous donne toujours plusieurs options pour pouvoir configurer les paramètres de l’écran pour les adapter à nos besoins.

Mais ce que nous avons manqué, c’est que il y a un taux de rafraîchissement supérieur à 60 hertz. Avec la tendance de nombreux fabricants à l’augmenter, en 2021, il est presque choquant de voir qu’un téléphone de ces caractéristiques n’a pas au moins un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur son écran, d’autant plus que le Redmi Note 10 5G en a. .

Malgré le manque de fluidité supplémentaire, l’écran de ce nouveau téléphone de la famille Redmi s’adapte à ce à quoi on pouvait s’attendre et nous pouvons en profiter sans aucun problème. La réponse à nos demandes est bonne et nous pensons que c’est un bon panneau pour profiter de tout contenu multimédia, même pour jouer à des jeux vidéo. Mais si vous êtes un utilisateur qui recherche avant tout la fluidité dans un téléphone, ce Redmi Note 10S peut vous manquer un peu.

Nuages ​​et clair si nous le mettons à jouer au maximum

Le processeur Mediatek Helio G95 est une puce que nous avons déjà analysée dans d’autres téléphones tels que le Realme 7 et le Realme 8 et il remplit bien sa fonction, même si cela semble assez juste. L’unité que nous avons testée va avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2.

Notre expérience avec le Redmi Note 10S a été favorable et nous n’avons pas eu de problèmes graves qui affectent le fonctionnement normal et habituel du téléphone.

Dans l’ensemble, notre expérience avec le Redmi Note 10S a été favorable et nous n’avons eu aucun problème grave affectant le fonctionnement normal et habituel du téléphone. L’exécution de toutes les applications se fait sans problème majeur, ainsi que le changement rapide entre certaines applications et d’autres, bien que nous l’ayons remarqué un certain manque de fluidité à des moments précis.

Xiaomi a tenu parole d’apporter MIUI 12.5 au deuxième trimestre de l’année et le Redmi Note 10S est sur la liste des «privilégiés» qui le soutiennent. Et dans cet aspect, nous avons de bonnes nouvelles, car après avoir essayé cette version de la cape, il nous semble que Xiaomi a fait meilleur travail d’optimisation par rapport à ce que nous avons vu précédemment, surtout lorsque nous l’avons testé sur d’autres téléphones de la gamme Redmi du Note 9.

En fait, nous disons cela parce que lorsque nous examinons le Redmi Note 10 Pro, nous expérimentons toujours décalage et des secousses récurrentes, quelque chose que nous n’avons pas remarqué pour le moment dans le Redmi Note 10S à quelques exceptions près, comme nous l’avons commenté. Peut-être que les 6 Go de RAM sont assez justes pour déplacer toutes les ressources MIUI à la perfection.

De plus, le 60 Hz limite l’expérience des jeux vidéo exigeants, comme le «Asphalt 9». C’est donc un téléphone relativement puissant, mais qui il reste assez juste en termes de performances, surtout si nous sommes des utilisateurs très exigeants.

En une question de biométrie, le Redmi Note 10S a l’air très bien, avec un lecteur d’empreintes digitales latéral très rapide qui fonctionne simplement en plaçant notre doigt sur le bouton. Il en va de même avec la reconnaissance faciale, qui déverrouille rapidement le terminal, tant qu’il y a un minimum de lumière dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons.

Installation dans le salon agréé de la photographie

L’appareil photo est la section que la grande majorité des téléphones de milieu de gamme actuels doivent améliorer. Il est également vrai que pour moins de 300 euros on ne peut pas être trop exigeant, en fait, c’est là que s’inscrit le Redmi Note 10S: si vous voulez des photos de haute qualité, votre appareil photo n’est peut-être pas le meilleur.

Sa suite de caméras se compose d’un capteur de 64 mégapixels avec un objectif grand angle, qui est combiné avec un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels avec un objectif de champ de vision de 118 degrés. Ces deux caméras sont accompagnées d’un pack habituel d’un capteur 2 mégapixels avec un objectif macro et un autre capteur 2 mégapixels pour la profondeur, qui ajoutent peu à l’ensemble, mais qui est une combinaison très populaire dans la plupart des téléphones de milieu de gamme. Mais il vaut mieux laisser parler les résultats, du moins ceux de ce contact.

En général, nous voyons que la plage dynamique est assez petite, à la fois en HDR et en automatique. Il y a des plans apparemment simples qui ne fonctionnent pas bien en termes de détails et de plage dynamique. Pour dire la vérité, les images obtenues sont un peu en deçà des attentes lorsque l’on regarde le Xiaomi Mi 11 Lite (qui possède un ensemble de caméras très similaire). Bien sûr, en termes de balance des blancs et de colorimétrie, cela semble correct.

Photographie en mode automatique avec l’objectif principal.

le HDR aide à retrouver la plage dynamique mais est trop agressif. Vous devez décider s’il faut enregistrer un ciel et exagérer les contours ou conserver l’automatique. La caméra macro est au-dessus des attentes: elle permet des photos de plus près, sans être « une bouée de sauvetage » à moins que l’on ne cherche quelque chose de très spécifique. Ces caméras ont de petits capteurs qui donnent souvent des photos avec trop de contraste et de saturation en fonction des conditions, et c’est quelque chose que nous voyons ici aussi.

Photographie en mode HDR avec l’objectif principal.

Photographie avec l’objectif macro.

le grand angle il est conforme à la norme pour le bien et le moins bon. Et la bonne nouvelle est qu’il ne semble pas y avoir de déformation exagérée de la courbure.

Photographie en mode automatique avec l’objectif grand angle.

La caméra frontale Il souffre un peu du même manque de plage dynamique et manque de détails, bien que cela donne des résultats réalistes et que nous ne voyons aucune exagération du contraste ou de la saturation. Bien sûr, le contre-jour ne semble pas très bien enregistrer l’exposition de la photo, et il peut graver les images à certaines occasions.

Photographie en mode automatique avec la caméra frontale.

Très bons sentiments avec autonomie

L’une des sections dans lesquelles le Redmi Note 10S se démarque le plus est la batterie, non seulement parce qu’elle a une capacité de 5000 mAh, mais parce que nous pensons que c’est très bien optimisé. Avec l’écran éteint et sans utiliser le téléphone (par exemple, pendant 8 heures la nuit), la batterie ne s’use même pas de 5%.

Mais surtout nous le disons car lorsque vous utilisez normalement le mobile, le niveau de diminution de la batterie est ridicule. Le téléphone m’est venu avec 60% de la batterie chargée et j’ai commencé à faire tous les tests avec: télécharger des applications, des tests de performances, surfer sur Internet, regarder des vidéos, des réseaux sociaux, prendre des photos, jouer à des jeux vidéo … Et 9 heures plus tard, le téléphone n’était usé que de 30%.

Bien que nous devions le tester en profondeur, nous trouvons des données très positives pour ce Redmi Note 10S, ce qui suggère qu’il ne consomme pas trop de ressources. Jusqu’à présent, nous avons constaté que sa batterie peut être utilisée parfaitement partout un jour et demi voire deux, sans avoir à le charger.

Ce téléphone prend également en charge Charge rapide de 33 W, utilisable grâce au chargeur fourni avec l’appareil dans sa boîte. Le temps de charge de 0 à 100% est d’environ une heure et 20 minutes

Concurrence à votre porte

Le Xiaomi Redmi Note 10S est proposé comme une alternative de plus dans la gigantesque vitrine des téléphones mobiles de milieu de gamme qui règne actuellement sur le marché. Ce modèle propose un cahier des charges assez serré, mais il peut être largement suffisant pour ceux qui n’ont pas besoin d’excellence dans leur poche, pensant principalement à ne pas en prendre trop pour leur achat.

Pour un prix qui fait partie du 269,99 euros, le Redmi Note 10S a ses atouts sur l’écran et une grosse batterie bien optimisée qui favorisent son achat. Moins favorables sont les sections performances et caméras, qui sont quelque peu correctes même pour un appareil de milieu de gamme.

Ainsi, ce modèle S est Redmi Note 10 Pro ou d’autres téléphones avec un ensemble plus ambitieux, comme le nouveau POCO X3 Pro ou le POCO F3 qui atteignent à moitié le haut de gamme en termes de processeur. Mais cela dit, son rapport qualité / prix semble bon.