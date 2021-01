Pourquoi Cobra Kai Saison 3 devait-il revisiter le Karate Kid Part II et son héritage

Dès le début de sa première saison, Cobra Kai ne s’est pas contenté de célébrer l’héritage de Le Karaté Kid franchise, mais aussi en examinant les événements du cinéma à travers une lentille mature avec le recul. La saison 3 de l’émission s’est poursuivie dans cette tradition avec le retour de Daniel LaRusso à Okinawa, au Japon, la maison de feu M. Miyagi, où les événements de Le Karaté Kid Partie 2 a pris place. Dans une interview avec ComicBook.com, Cobra Kai Le co-créateur et producteur exécutif Josh Heald a expliqué l’importance du retour à Okinawa pour Daniel.

« La façon dont les choses se terminent dans la saison 2, avec une telle tragédie avec ce qui s’est passé avec Miguel et sa blessure, avec Robbie s’enfuyant, avec Samantha meurtrie et battue et appelée au lycée et ce qui s’est passé avec tous ces enfants, a secoué tout le monde. au cœur, y compris Johnny et Daniel, en particulier en tant que senseis et mentors. Donc, à l’approche de la saison 3, tous ces personnages doivent ramasser les morceaux et nous voyons comment ils y réagissent. Avec le chemin que Daniel finit par emprunter, il essaie de se montrer courageux, il n’a pas toutes les réponses. Et je pense que c’était pour nous de mettre Daniel dans une position où il a atteint le bout de sa corde, où il ne sait pas vraiment exactement que faire ensuite. »

Alors que Daniel a toujours été considéré comme le héros de la franchise Karate Kid, Cobra Kai a montré qu’il est beaucoup plus complexe et nuancé que d’être le bon gars noir et blanc qui ne fait jamais de mal. La saison 2 de l’émission en particulier a montré un Daniel qui luttait avec l’héritage et la responsabilité de devenir un sensei de karaté à part entière. Selon Heald, le voyage à Okinawa était la méthode de Daniel pour essayer de s’imprégner de la sagesse de son défunt maître M. Miyagi maintenant que son ancien mentor n’était plus là pour le guider.

« C’était comme pour [Daniel] de retourner à Okinawa à un moment où il cherche la sagesse et cherche quelque chose, même s’il ne sait pas exactement ce qu’il va y arriver, le tirage au sort d’aller à Okinawa pour se vider la tête était quelque chose qui faisait appel à nous. Et nous savions que lorsque nous voulions aller à Okinawa, nous voulions ramener Kumiko et Chozen, qui sont des personnages dont nous sommes tombés amoureux quand nous étions jeunes et que nous voulions explorer à l’avenir. Nous savions qu’ils seraient amusants pour les fans, mais qu’ils avaient également le potentiel d’avoir un impact sur le voyage de Daniel car il a en quelque sorte redonné le droit au navire.

Cobra Kai stars William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List et Martin Kove. Les trois saisons sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Cobra Kai, Netflix, Streaming