Le camée de Chris Evans dans Don’t Look Up, le film de Leonardo DiCaprio sur Netflix

Chris Evans a une longue carrière dans l’industrie cinématographique, mais son rôle de Capitaine Amérique dans le Univers cinématographique Marvel être la raison pour laquelle il est reconnu dans le monde entier. Cependant, après les événements de Avengers : Fin de partie, Steve Rogers s’est retiré de son activité de super-héros et Chris, pour l’instant, ne reviendra pas au MCU. L’excuse parfaite pour alimenter votre carrière professionnelle avec d’autres rôles.

Pendant, Ne lève pas les yeux, la satire politique de Adam McKay qui a été publié en Netflix connaît un succès notable dans le contenu de la plate-forme et de nombreux abonnés ont déjà apprécié le film mettant en vedette Leonardo DiCaprio Oui Jennifer Lawrence qui a la participation de personnalités telles que : Meryl Streep, Cate Blanchett, Tyler Perry, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Mark Rylance et Ariana Grande.

Chris Evans présent à une première de Netflix

McKay profite de son film sur la chute d’une météorite sur Terre pour mettre en garde contre la gestion politique et médiatique qui tourne autour du phénomène du changement climatique et le peu d’intérêt qu’occupent les personnes qui prennent des décisions sur cette réalité qui peut être catastrophique. Ne lève pas les yeux est une satire renforcée par une distribution de stars dirigée par des personnalités de premier plan comme DiCaprio et Lawrence.

En ce sens, l’ex-venger dont nous parlions plus haut, Chris Evans, a participé au film dans un caméo court mais efficace. Dans le film, il est Devin Peters, le protagoniste d’un film d’action et de catastrophe connu sous le nom de Dévastation totale qui sortira juste le jour où la météorite frappera notre planète. Alors lors d’un entretien il demande si c’est mieux regarder en haut ou nier la tragédie, cet interprète est maintenu à égale distance.

Est-ce que l’apparence de Chris Evans? Loin du blond coquette auquel il nous a habitués dans les films du Univers cinématographique Marvel: des cheveux foncés, des lunettes de soleil et une barbe qui ressort, pour empêcher la star de Vengeurs méconnaissable dans ce hit de Netflix qui promet de générer une prise de conscience sociale à partir de l’humour. Une tâche difficile !

