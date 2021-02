MLB The Show 21 ramène le mode saison tronquée de mars à octobre

Si vous pensez que la saison de football est longue, alors la saison de baseball prend le biscuit. Les équipes doivent jouer 162 matchs – et cela exclut l’entraînement de printemps et l’après-saison. Jouer une saison complète est donc carrément épuisant, c’est pourquoi MLB The Show a introduit le mode de mars à octobre: ​​une alternative tronquée et simplifiée à Franchise qui vous plonge dans des «moments clés».

MLB The Show 21 tracera le retour de cette fonctionnalité, bien qu’il y aura quelques améliorations clés. Pour commencer, vous aurez un meilleur contrôle de votre liste, ce qui signifie que vous serez en mesure d’attirer du personnel des ligues mineures afin d’améliorer votre équipe. En regardant les menus, il semble que des campagnes multi-saisons de mars à octobre soient également possibles cette fois-ci.

Comme toujours, cette bande-annonce présentant les tristement célèbres marionnettes de la franchise est un peu légère sur les détails, mais le principal à retenir est que le mode est de retour avec une profondeur supplémentaire. Emmenez-vous votre équipe préférée aux World Series? Passez à l’assiette dans la section commentaires ci-dessous.