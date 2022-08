La production de la saison 4 de The Boys a maintenant commencé

Fabrication sur Les garçons La saison 4 est maintenant en cours. Le créateur et producteur Eric Kripke a pris sur les réseaux sociaux pour révéler que le tournage a maintenant commencé sur la quatrième sortie très attendue pour Billy Butcher, Hughie Campbell et le reste de l’équipe de super-combattants.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur la bonne nouvelle, Kripke sous-titrant une image avec un simple « Oi ». Ce qui veut tout dire, vraiment. La compte Twitter officiel de The Boys a depuis répondu, appelant l’équipe à « oissembler ».

Basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, Les garçons se déroule dans un univers où des individus super puissants sont reconnus comme des héros par le public et appartiennent à la puissante société Vought International. En dehors de leurs personnages héroïques, la plupart de ces soi-disant «héros» sont arrogants et corrompus, la série se concentrant sur les garçons titulaires, un groupe de justiciers cherchant à garder les super-héros corrompus sous contrôle.

Les garçons La saison 3 trouve Billy Butcher dans une position surprenante – calme et sur le droit chemin. En fait, ça a été une année de calme. Homelander a été maîtrisé. Et Butcher travaille maintenant pour le gouvernement, supervisé par Hughie entre tous. Mais les deux hommes ont hâte de transformer cette paix et cette tranquillité en sang et en os. Ainsi, lorsque The Boys découvrent une mystérieuse arme anti-Supe, cela les envoie s’écraser sur The Seven, déclencher une guerre et poursuivre la légende du premier super-héros : Soldier Boy.

La saison 4 de The Boys mettra en vedette un rôle majeur pour le fils de Homelander

Alors que les détails de Les garçons La saison 4 reste largement inconnue, il a été révélé que l’enfant acteur Cameron Crovetti deviendrait un habitué de la série. Cela signifie qu’il y aura beaucoup plus de fils de Homelander, Ryan, dans la saison à venir. Le personnage a figuré dans les saisons 2 et 3, mais compte tenu de la fin de la troisième sortie, il devrait y avoir beaucoup plus à faire pour le super-héros en herbe (ou devrait-il être méchant?) La prochaine fois.

En plus d’un rôle plus important pour Ryan, Les garçons Le producteur Eric Kripke a révélé que la quatrième saison sera « vraiment riche en émotions » et « axée sur les personnages ».

« Je commence à regarder quelques premières ébauches du premier couple. Nous sommes encore en avance, je pense qu’en ce moment nous sommes en train de casser l’épisode 3 et je lis une ébauche de l’épisode 1 », a révélé Kripke. « Et même à ce stade, il est encore tôt avec une réécriture lourde et nous sommes toujours là pour tout comprendre. Mais c’est super intéressant et amusant et vraiment, vraiment riche émotionnellement. Probablement aussi compliqué émotionnellement que nous ne l’avons jamais fait. Jusqu’à présent, c’est ce que j’en ai retenu. Tout le monde fait vraiment face à ses problèmes fondamentaux d’une manière assez excitante, une saison très axée sur les personnages. «





Avec Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone et Karen Fukuhara en tant que justiciers titulaires et Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell en tant que principaux supes, les trois premières saisons de Les garçons sont désormais disponibles en streaming sur Amazon Prime Video. Les garçons La saison 4 n’a pas encore de date de sortie.