Black Widow révèle pourquoi Natasha porte le gilet de Yelena dans Infinity War

Veuve noire est enfin sorti dans les cinémas et sur Disney +, et les fans de Marvel sont sur le point de découvrir ce qui arrive à Natasha Romanoff de Scarlett Johansson dans son dernier film MCU.

De la jeunesse de Natasha et de sa relation avec sa « famille » russe à la Chambre Rouge et tout le reste, Veuve noire promet une fin explosive pour l’un des héros les plus emblématiques du MCU. Le film résout également un mystère dont on a beaucoup parlé : comment Natasha s’est retrouvée avec le gilet de Yelena en Guerre de l’infini.

Lorsque le premier teaser a été révélé avec Yelena portant le gilet que Natasha portait pendant Guerre de l’infini, les théories commencent à voler partout dans la boutique. Yelena meurt-elle ? Nat et Yelena ont-elles changé de visage ? Était-ce Yelena qui combattait réellement aux côtés des Avengers dans Guerre de l’infini?

Comme promis, Veuve noire révèle exactement comment le gilet de Yelena s’est retrouvé en possession de Natasha – et la raison derrière cela est en fait très émotionnelle.

Comment Black Widow a-t-elle obtenu le gilet de Yelena ?

Le gilet easter egg était déjà confirmé avant Veuve noire a été libéré. Parlant de l’importance du gilet et de ce que cela signifie pour Natasha et Yelena, Scarlett Johansson a déclaré à Screen Rant qu’il s’agissait d’un lien que Kevin Feige voulait inclure.

« Eh bien, c’est en fait une chose importante. Cela semble très superficiel, mais c’est en fait très unique, c’est une chose très significative. C’est totalement un truc de Kevin Feige. Il aime toutes ces histoires et ces choses qui relient les personnages les uns aux autres », a-t-elle déclaré.

« Quand nous l’avons conçu à l’époque, c’était vraiment juste un look différent pour le personnage, mais c’est amusant de voir comment l’esprit de Kevin fonctionne là-dedans – il est comme un imaginaire de cette façon, où il pense à toutes les petites choses cachées que les gens donneront, des choses qui sont apparemment inoffensives, un peu de cœur. C’est un héritage, cela devient un héritage de cette manière inattendue et amusante.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Veuve noire et la signification derrière le gilet de Yelena et celui de Natasha Guerre de l’infini costume.

Alors, commençons par le commencement : les origines du gilet. Après que Natasha et Yelena se soient réunies, les deux parlent du vêtement unique lors d’un trajet en voiture.

Yelena explique que le gilet est la première chose qu’elle s’est achetée après avoir été libérée du contrôle mental du programme Red Room de Dreykov. Elle l’aime parce que a) c’est tellement cool et b) il a beaucoup de poches. Elle note même qu’elle en a modifié une partie elle-même. Elle est tellement fière de son petit gilet !

Yelena porte le gilet par-dessus son costume blanc pendant la plupart des énormes séquences de bataille du film. À la fin du film, alors que Natasha dit au revoir à sa famille russe, Yelena l’offre à sa sœur comme cadeau d’adieu parce qu’elle se souvient que Nat a dit qu’elle l’aimait. (« Si tu pars, je suppose que tu devrais prendre ça, je sais à quel point tu l’aimes. »)

Deux semaines après que Natasha se sépare de Yelena, Alexei et Melina, Nat se déchaîne Guerre de l’infini look avec des cheveux blonds courts, un costume noir et le gilet de Yelena. Elle part ensuite sur un Quinjet et part retrouver Steve Rogers et le reste de l’équipe des Avengers.

Natasha portant le gilet de Yelena est en fin de compte un moyen de montrer à quel point la famille est importante pour les deux personnages, en particulier compte tenu de leur enfance mouvementée en tant que deux enfants faisant partie d’une fausse famille secrète du KGB et en tant que produits de la salle rouge. Après des années de séparation, leur lien fraternel est plus fort que jamais.

Alors que Nat est vu portant le gilet dans Guerre de l’infini et dans la première partie de Fin du jeu avant le saut dans le temps de 5 ans, il ne semble pas réapparaître après cela.

Les téléspectateurs n’ont pas encore découvert ce qui est arrivé à Yelena pendant le Blip (est-elle devenue poussière, a-t-elle survécu?), Mais avec le retour supposé de Florence Pugh dans le Disney + Oeil de faucon série, il est possible que le gilet fasse son retour et se retrouve entre les mains de son propriétaire d’origine.

Maintenant, il y a une signification établie derrière le gilet partagé de Nat et Yelena, nous sommes sûrs que ce n’est pas le dernier que nous en avons vu. Et ce n’est certainement pas la dernière que nous en pleurerons non plus.

