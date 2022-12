Spider-Man: Across the Spider-Verse permet de voir Spider-Punk et Scarlet Spider dans une nouvelle affiche

La première affiche de » vient d’être dévoiléeSpider-Man: à travers le Spider-Verse », laissant voir milles morales à l’envers entouré de différentes versions de Spiderman comme punk araignée Oui araignée écarlatedes versions du personnage qui n’avaient pas été officiellement confirmées.

L’image présente également les personnages qui ont été introduits pour la première fois dans le film »Spider-Man : Into The Spider-Verse », tels que Peter B. Parker et Spider-Gwen, ainsi que Spider-Man 2099 et Spider-Woman , qui est apparu dans la première bande-annonce de »Across the Spider-Verse ».

Créé par Gerry Conway, Ben Reilly/Scarlet Spider est apparu pour la première fois dans la bande dessinée de 1975 » The Amazing Spider-Man # 149 » en tant que personnage majeur dans le scénario de » Clone Saga ». Reilly a adopté le pseudonyme Scarlet Spider, portant un costume composé d’un body et d’un masque en spandex rouge et d’un sweat à capuche bleu sans manches orné d’un grand symbole d’araignée des deux côtés.

D’autre part, Spider-Punk est l’un des personnages récemment ajoutés aux bandes dessinées Marvel, faisant ses débuts dans » The Amazing Spider-Man # 10 » en 2014. Hobart Brown / Spider-Punk, est le Spider-Man du punk rock – sur le thème de la Terre-138, acquérant ses pouvoirs après avoir été mordu par une araignée qui a été irradiée par les déchets toxiques du président Norman Osborn.

Bien qu’on ne sache pas qui exprimera Scarlet Spider dans »Across the Spider-Verse », on sait que Spider-Punk sera exprimé par Daniel Kaluyaacteur qui a déjà participé à »Black Panther ».

»Spider-Man: Across the Spider-Verse a été réalisé par Joaquim Dos Santos, Pouvoirs Kemp Oui Justin K Thompson, avec un scénario écrit par Phil Lord, Chris Miller et Dave Callaham. Le film sortira en salles le 2 juin 2023.