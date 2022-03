pas de spoilers

La plateforme présente en avant-première un nouvel épisode de la série documentaire sur l’un des sports les plus dynamiques au monde et une fois de plus, ils se sont révélés à la hauteur de la compétition cette année. C’est ce que nous pensions !

© Getty‘Formula 1: Drive to Survive’ : la quatrième saison sur Netflix dépeint une année 2021 unique et vous ne pouvez pas la manquer.

Le sport automobile est l’un des sports qui suscite le plus de passion parmi ses fans dans le monde entier et c’est pourquoi le service de streaming Netflix Il ne voulait pas être laissé pour compte pour entrer dans cet univers. Formule 1 : conduire pour survivre montre les coulisses de chaque saison et à partir de ce vendredi 11 mars, le public pourra profiter du quatrième volet de cette série documentaire, que l’on a déjà vue dans spoilers et ensuite nous vous disons pourquoi vous ne pouvez pas le manquer.

Les producteurs James Gay-Rees, Paul Martin et Sophie Todd sont à l’origine de ce projet qui a débuté en 2019 avec un premier synopsis qui indiquait ce qui suit : « Les pilotes, représentants et propriétaires d’écuries vivent à plein régime, sur et hors piste, lors d’une saison impitoyable en Formule 1 ». Le temps a passé et 2021 a été spéciale pour différentes raisons, mais principalement pour être l’année la plus longue de l’histoire de la F1 avec 22 courses et pour les chiffres qui ont enrichi une saison sans précédent qui a laissé Max Verstappen comme championne.

Le premier épisode nous ramène au début de l’année, étant un nouveau départ pour tout le monde après une année 2020 au cours de laquelle ils ont été traversés par la pandémie de Coronavirus. A cette occasion, la crise sanitaire est présente, mais avec l’ajout motivant que le public sera de retour avec une capacité réduite, qui plus tard en Angleterre serait complétée à 100% avec plus de 140 000 personnes. La première chose à souligner à propos de cette saison est la capacité technique qu’ils offrent année après année, avec une production rarement vue pour des sports de ce type, c’est pourquoi elle peut générer un intérêt supplémentaire qui ne se produit pas à d’autres occasions.

Une qualité qu’ils ont pu exploiter de manière positive est que 2021 pour la Formule 1 a été une année vraiment inoubliable avec les équipes Mercedes Benz et Red Bull Racing en lice pour la première place, mais cela ne signifie pas que les autres équipes sont laissées de côté, puisque chacun d’eux aura une histoire particulière à raconter en dehors de la compétition. Des nouveaux visages aux coureurs qui ont traversé les camps, ils portent tous une histoire que Netflix avait l’habitude de laisser comme résultat un spectacle idéal pour ses fans.

Un autre point en faveur est que la saison 2021 était cinématographique et chacun de ses épisodes est placé de manière à générer une certaine attente et surprise, même si nous savons déjà comment tout cela se termine. Le quatrième volet de Formule 1 : conduire pour survivre c’est l’endroit idéal pour les fans inconditionnels qui cherchent à revivre l’année de la compétition d’une manière qui la rendra encore plus inoubliable. De nouveaux épisodes de la série documentaire seront disponibles sur Netflix A partir de ce vendredi 11 mars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂