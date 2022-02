Outlander : c’est le livre qui adaptera la sixième saison

Starz

La sixième saison de Étranger est sur le point d’arriver et les fans sont très anxieux. Mais sur quel livre de Diana Gabaldón la nouvelle édition sera-t-elle basée ? On vous dit !

© StarzFamille Fraser.

La sixième saison de Étranger est plus proche que jamais et personne n’en doute. Ce sera le 6 mars prochain que les nouveaux épisodes du strip mettant en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe seront disponibles. À partir de ce dimanche, une fois par semaine, les fans pourront voir la nouvelle édition via Starz. De son côté, concernant son arrivée en streaming il n’y a toujours pas de nouvelles concernant une date, mais c’est sûr d’être au milieu de l’année.

Et, à l’approche de la première, les fans de Étranger ils sont de plus en plus anxieux. C’est juste que le Doughtlander était éternel pour beaucoup, puisque la pandémie a compliqué les tournages, mais c’est enfin terminé. Cependant, le grand lancement est encore dans quelques jours et son arrivée inquiète tout le monde. En effet, ce qui est à venir sera l’une des éditions les plus dramatiques et, en même temps, les plus excitantes de toutes.

Eh bien, il s’avère que plus d’un détail de l’intrigue a déjà été divulgué. Compte tenu de la fin de la saison cinq, tout va maintenant changer pour les Frasers. Le personnage de Sam Heughan, Jamie, est obligé de faire face à une guerre en sachant qu’il est du mauvais côté. De son côté, Claire, le personnage de Caitriona Balfe, est celle qui en tire le plus gros. Il s’avère que, dans le dernier épisode de la saison précédente, elle a été victime d’un viol collectif et cela a sans aucun doute eu des conséquences.

À son tour, l’arrivée de nouveaux membres à Fraser’s Ridge sera un problème sérieux et controversé pour la famille formée par Jamie et Claire. Apparemment, non seulement ils seront touchés par l’arrivée des Christie, mais aussi les jeunes Ian, Brianna et Roger en subiront les conséquences. Cependant, la passion et l’amour entre les membres de la colline seront le pilier fondamental pour pouvoir sauver la famille fondatrice.

Cette intrigue est connue des fans de Étranger grâce au fait que la série est basée sur les livres de Diana Gabaldón. L’écrivain a déjà publié neuf de ses dix romans et, à cette occasion, le sixième volet sera basé sur Vent et cendreson sixième écrit. Bien que, comme il s’est avéré, la production aurait combiné le sixième livre avec le septième dans la fiction, échos du passé. Même ainsi, la réalité est qu’on ne sait pas encore exactement si le septième fera partie de la saison six.

