Black Clover : Sword of the Wizard King a retardé sa date de sortie

Fans d’anime fantastique »Trèfle noir » devront attendre plus longtemps pour voir leur prochain film, car de récents rapports confirment que sa date de sortie vient d’être repoussée de trois mois.

Même si »Trèfle noir : l’épée du roi sorcier » avait sa première prévue le 31 mars 2023, la page officielle du film vient de déplacer sa date au 16 juin. Selon la déclaration de la page, ces changements de date sont le résultat de l’infection à coronavirus en cours.

Le comité de production à l’origine du projet s’est excusé pour le retard et a déclaré que la sécurité de son personnel était une priorité. Ce film n’est pas le seul projet d’anime à avoir subi des retards, car des titres tels que » Masamune-Kun’s Revenge », » Uncle From Another World », » NieR Automata » et bien d’autres ont annoncé des changements à leur calendrier. à cause du même problème.

Le film est produit par Pierrot, un studio qui s’est également chargé d’animer de grands anime tels que »Naruto et »Tokyo Ghoul ». »Black Clover » est basé sur le manga écrit par Yuki Tabata qui suit un monde plein de magie, avec des gens qui fondent tous leurs succès sur leurs capacités magiques. Cependant, le personnage principal, Asta, est rejeté grâce à son manque de magie.

Lui et son frère adoptif, Yuno, font rapidement leurs preuves dans les Magic Knights, menant Asta à l’équipe Magic Knight Black Bulls, dirigée par le charismatique capitaine Yami.

« L’épée du roi sorcier » verra Asta et ses amis affronter quatre anciens rois sorciers après que le principal antagoniste de la série se soit procuré une arme légendaire. C’est le premier film »Black Clover » et sera disponible sur Netflix après sa sortie le 16 juin.

»Black Clover » a ses 170 épisodes disponibles sur la plateforme de streaming croustillant.