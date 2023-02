Est-ce que ça se passe (Love, Rosie) sur Netflix ? Où voir le film de Lily Collins

Paramount+

La bande est l’adaptation d’un livre, écrit par l’auteur de Postscript, I Love You.

©IMDBLe film de 2014 met également en vedette Sam Claflin

Quand on parle de Lily Collins on ne peut pas oublier la cassette Amour, Rosiel’un de ses rôles principaux les plus connus, avec l’acteur Sam Clafin (Moi avant toi) et que vous ne l’ayez jamais vu ou que vous vouliez le répéter, on vous dit oui Ça arrive juste (tel que traduit) est sur Netflixou sur quelle plateforme de streaming vous pouvez le trouver.

L’histoire de Rosie se déroule alors qu’elle regarde la vie de son meilleur ami, Alex, pour qui il se trouve aussi qu’elle a des sentiments et qu’elle connaît depuis qu’ils sont enfants : « Ils ont grandi ensemble, ils partagent et savent tout de leur vie, mais ils ne savent jamais quoi dire du grand lien qui les unit.« , dit le synopsis.

+ Est-ce juste arrivé sur Netflix ?

La réalité est qu’il est sur Netflix, mais seulement pour certains pays, comme la Corée du Suddonc, pour des raisons de licence Ce n’est pas sur cette plateforme de streaming pour les pays d’Amérique latine comme le Mexique. Cependant, oui, vous pouvez le voir dans d’autres services en ligne.

Le film, mettant en vedette Lily Collins et Sam Claflin, est disponible sur des plateformes telles que Claro Video, Prime Video et Paramount+. J’adore Rosie Il a également été traduit en espagnol comme Peut-être que c’est pour toujours soit L’imprévisible de l’amour.

Le film, basé sur le texte de l’auteur de PS I love youCecelia Ahern, créée en 2014. La réalisation a été confiée à Christian Ditter et la distribution est complétée par Christian Cooke, jamie winston, Maison d’eau Suki, Tamsin Egerton, jamie faisceau et Lorcan Cranitchentre autres.

