Marc Anthony a épousé Nadia Ferreira lors d’une incroyable cérémonie à Miami

Enfin fiancés en mai de l’année dernière, Marc Anthony et sa petite amie, Nadia Ferreira, se sont mariés lors d’un incroyable mariage à Miami. Faites attention!

©GettyMarc Anthony et Nadia Ferreira

Lors d’une incroyable cérémonie de mariage qui a eu lieu dans le Musée d’art de Pérez de Miami et avec le maire de cette ville, Francis X. Suárez, agissant comme officiant du lien nuptial, ils se sont mariés Marc Anthony et Nadia Ferreira dans un événement où les célébrités ne manquaient pas pour assister à cette union convenue depuis l’annonce des fiançailles du couple l’an dernier.

Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solis et le frère de Marc, Bigram Zayas, ont servi de témoins à la cérémonie. Quelques visages familiers qui faisaient partie du moment magique entre Marc Anthony et Nadia Ferreira? Victoria et David Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda, Luis Fonsi et même les présidents de certains pays d’Amérique latine. Impressionnant!

Marc Anthony a dit oui avec sa compagne

Connue pour sa beauté, qui l’a même amenée à concourir pour le titre de Miss Univers En 2021, le mannequin paraguayen a ébloui dans une magnifique robe de mariée dessinée par Galia Lahav tandis que le marié portait un costume Christian Dior. Pour votre journée spéciale, Nadia Ferreira elle a opté pour un design à l’air romantique, de beaux détails en dentelle et une longue et volumineuse traîne.

Carlos Slim et David Beckham ils se sont partagé le rôle important de garçons d’honneur pour ce mariage très attendu tant par les proches du couple que par le monde du spectacle. Le chanteur de salsa né à New York a choisi d’avoir deux de ses meilleurs amis masculins à ses côtés. Marc Antoine Il est proche du riche homme d’affaires mexicain et légende du football anglais depuis des années.

La demoiselle d’honneur était Maria Elena Torrucoépouse de Carlos Slim Domit, le fils aîné de Carlos Slim. Ludy Ferreirala mère de Nadia, a célébré l’union de sa fille avec Marc Antoine et l’amour qui est montré avec un toast et les meilleurs voeux pour les jeunes mariés. Les enfants de la chanteuse avec Dayanara Torres, Cristian et Ryan, faisaient également partie de la fête et ont célébré lors de la cérémonie. Vive l’amour!

