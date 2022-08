Dragons : La bande-annonce de la saison 3 des Nine Realms est lancée

Les légendes continuent ! Les courageux jeunes cavaliers dragons poursuivent leur aventure dans Dragons : les neuf royaumes saison trois, en première sur Hulu et Peacock le 18 août! La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

Dragons : les neuf royaumes est une suite de la série phare de Dreamwork Comment entraîner son dragon série. Se déroulant 1300 ans après les événements des films, les dragons ont été oubliés depuis longtemps par l’humanité. Mais lorsqu’une étrange fissure s’ouvre mystérieusement dans la croûte terrestre, quatre enfants sont entraînés alors que leurs parents sont chargés d’étudier la nouvelle anomalie. Mais ce sont les enfants qui font la plus grande découverte de tous, les dragons se cachent sous terre depuis des années, et on dirait qu’ils sont prêts à déployer leurs ailes !

FILM VIDÉO DU JOUR

John Tellegen est crédité en tant que showrunner et producteur exécutif pour Dragons : les neuf royaumes. À ses côtés se trouvent Chuck Austen et Henry Gilroy en tant que producteurs exécutifs. Beth Sleven est également reconnue comme productrice superviseure. La série met également en vedette Jeremy Shada, Julia Stiles, Haley Joel Osment, Marcus Scribner, Aimee Garcia, Ashley Liao, Lauren Tom, Keston John, Justina Machado et D’arcy Carden.

Plus de dragons, plus à explorer !

Dragons : les neuf royaumes

Si vous n’étiez pas là pour la saison 2, elle s’est terminée sur un cliffhanger majeur ! Lorsque Thunder disparaît, les cavaliers dragons partent à sa recherche. Au cours de leur périple pour le retrouver, Tom révèle un grand secret aux autres. Plus tôt dans la série, Thunder a gravé un symbole très familier sur les murs de la grotte. Tom confirme qu’il correspond au symbole peint sur un héritage familial, un ancien casque viking. Cela confirme que Tom et Thunder sont liés d’une manière ou d’une autre. Bien que, alors que les médias sociaux officiels de Dreamworks indiquent que Thunder est un descendant direct de Krokmou, c’est l’indice le plus proche que le public a obtenu que Tom pourrait être un descendant de Hiccup (il porte quelques traits similaires à Astrid).

Après avoir trouvé Thunder, il est révélé qu’il cherchait le dragon qui le séparait de sa famille. Le groupe se retrouve face à face avec un dragon que les fans de longue date reconnaîtraient, le Skrill ! Cette espèce de dragon a d’abord été introduite en passant au premier Comment entraîner son dragonmais a été amené comme un ennemi redoutable dans Dragons : Défenseurs de Beurk. Cette menace persiste encore toutes ces années plus tard, avec ce Skrill et Thunder poursuivant la bataille séculaire. Avec l’aide des autres cavaliers, Thunder et Tom parviennent à dépasser le Skrill et à le faire fuir dans une nouvelle région du monde caché, recouverte de lave. Le groupe jure d’aider Tom à comprendre le mystère de sa famille, ainsi que d’aider Thunder à retrouver sa tribu perdue.





À en juger par la bande-annonce, nous allons voir des dragons encore plus familiers ! À partir des brefs clips, nous voyons des dragons aussi familiers que le cauchemar monstrueux, les vers de feu et les gronkles ! Le frère de June, Eugene, va également constituer une menace, ainsi que Buzzsaw. Alors que les cavaliers de dragons continuent d’explorer plus profondément le monde caché, les dragons continuent de repousser leurs propres limites et de venir dans notre monde ! Les dragons seront-ils exposés ? Allons-nous découvrir le lien entre la famille de Tom et les dragons ? Il faudra attendre le 18 août pour le savoir, en selle !