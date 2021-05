Billie Eilish est interrogée par des célébrités pour le magazine Vogue

FARMACON SAS di Billi & C. Amidosan Sap 125g

Aminosan SOAP indications: savon solide approprie pour le nettoyage de tous les types de peau et en particulier de pellisensibili delicate.? et caracterise par la presence d'un pourcentage eleve d'amidon Mantieneil pHfisiologico.Grazie a sa composition presente emollient et apaisant. savon Amidosan est recommande: - pour le soin quotidien des peaux sensibles et sujettes a une irritation ead transpiration excessive. composants: l'amidon, l'origine entierement vegetale enrichi en emollients. detergent doux tensio-actif. Cod. RF002