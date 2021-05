Jesy Nelson dit qu’elle était « misérable » dans Little Mix

Jesy Nelson a également expliqué pourquoi elle avait vraiment quitté Little Mix et ce que les fans peuvent attendre de sa musique solo.

Jesy Nelson a révélé qu’elle était « misérable » dans Little Mix lors de sa première interview en solo depuis qu’elle a quitté le groupe en 2020.

L’année dernière (14 décembre), Jesy Nelson a annoncé qu’elle avait quitté Little Mix. Le joueur de 29 ans a écrit: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes vraiment difficile. » Les autres membres de Little Mix ont également publié une déclaration disant qu’ils « soutiennent pleinement Jesy ».

Maintenant, Jesy a longuement parlé de ce qui l’a amenée à quitter le groupe et pourquoi elle enregistre de la musique en tant que soliste.

Jesy Nelson explique pourquoi elle a quitté Little Mix. Photo: @jesynelson via Instagram, RCA Records UK

S’adressant à Cosmopolitan à propos de son bonheur, Jesy a déclaré: « Je ne savais pas que je pouvais être aussi heureuse. Je pensais que quand j’étais dans le groupe, c’était normal de ressentir ça. Et parce que je me sentais comme ça depuis 10 ans, j’ai juste pensé: « C’est la vie. » Depuis que je suis parti, je me sens libre. Je ne me réveille pas avec anxiété, en pensant: « Je dois faire un clip aujourd’hui, j’ai besoin de mourir de faim « Ou, » J’ai besoin de suivre un régime extrême pour pouvoir ressembler aux trois autres. « Cela me dévorait. »

Elle a expliqué plus loin: « Je me suis constamment comparée aux autres. Bien sûr, une grande partie de cela était dans ma tête, mais une grande partie était un traumatisme passé. Même récemment, j’étais encore comparée à eux. C’est horrible quand vous êtes déjà Je n’aime pas quelque chose sur toi pour que des milliers de personnes le signalent. Maintenant, je me sens comme moi. Quand je regarde en arrière [at my time] dans le groupe, je n’étais vraiment pas moi. Je ne peux pas croire à quel point j’étais misérable. «

Jesy a ensuite révélé que la vidéo « Sweet Melody » était « le point de rupture » pour elle. «J’avais été enfermé et j’avais pris un peu de poids mais je m’en fichais. Et [then] ils ont dit: « Vous avez un clip vidéo dans quelques semaines », et j’ai paniqué. J’ai suivi ce régime extrême, avec des secousses sanglantes, et j’ai essayé de manger le moins possible. «

Elle a poursuivi: « Il y a une scène dans ‘Sweet Melody’ dans laquelle je ne suis pas, parce que c’est à ce moment-là que j’ai eu une crise de panique et que je suis tombée en panne. Je me suis dit: » Je veux juste rentrer à la maison. « Je sanglotais dans le vestiaire. Quelqu’un de très proche de moi a dit: «Cela doit cesser. Vous ne pouvez pas continuer à vous faire ça. Tu vas finir là où tu étais avant. «

Jesy a également expliqué pourquoi elle faisait maintenant de la musique solo. Elle a déclaré: « J’ai l’impression qu’il y a eu quelques personnes qui ne comprennent pas pourquoi j’ai quitté Little Mix, mais je suis maintenant en studio pour faire de la musique. Je n’ai jamais dit quand j’ai publié ma déclaration que je sortais du groupe. de ne plus jamais être aux yeux du public ni de jouer à nouveau, ni de faire de la musique. J’ai dit que je sortais du groupe parce que je ne pouvais vraiment pas supporter la pression d’être dans un groupe de filles. «

Elle a ajouté: « Que les gens pensent que j’arrêterais de travailler complètement est fou, parce que [for] moi, travailler sur ma santé mentale va en studio et créer de la musique que j’aime. Je ne pouvais pas supporter la pression d’être dans le groupe de filles. J’étais constamment comparée à trois autres filles et cela m’a conduit mentalement dans un endroit vraiment sombre, et je ne pouvais plus me passer de ça. «

