Une attraction nue accueille le plus ancien de tous les temps Singleton

FARINE DE LA TUILERIE Farine De Blé Ancien "rouge De Bordeaux"

Elle contient des glutens plus digestes et a un goût plus rustique. On peut l'utiliser seul ou en mélange (dans un premier temps). C’est une farine de type T65, elle est donc idéale pour toutes vos préparations culinaires : pain, crêpes, gâteaux, tartes, pâtes fraîches, pain d’épices,…