Billie Eilish dit qu’elle a perdu 100 000 abonnés après avoir publié une photo de « gros seins »

Billie Eilish dit qu’elle a perdu 100 000 abonnés après avoir montré son nouveau look car « les gens ont peur des gros seins ».

Avant la sortie de son nouvel album Plus heureux que jamais, la jeune femme de 19 ans a commencé à changer son look habituel – troquant ses mèches vertes et ses vêtements amples contre un barnet en platine et des choix de mode plus expérimentaux.

Et tandis que certains fans ont absolument adoré son nouveau look – une publication de sa couverture Vogue est devenue la publication Instagram la plus rapide à atteindre un million de likes à l’époque – certains n’étaient pas heureux et ont montré leur dégoût en ne suivant son compte.

Crédit : Alamy

S’adressant à Elle, Eilish a déclaré: « Les gens s’accrochent à ces souvenirs et ont un attachement.

« Mais c’est très déshumanisant. »

Parlant d’un récent post Instagram d’elle portant un corset, la chanteuse a poursuivi : « J’ai perdu 100 000 abonnés, juste à cause des seins.

« Les gens ont peur des gros seins. »

Elle a poursuivi en expliquant comment elle est constamment scrutée pour savoir comment elle choisit de s’habiller.

Eilish a déclaré à la publication: « L’autre jour, j’ai décidé de porter un débardeur. Ce n’était même pas une chemise provocante.

« Mais je sais que les gens vont dire: » Putain de merde, elle s’habille sexy et essaie de faire une déclaration. »

« Et je me dis ‘Non, je ne le suis pas. Il fait 500 degrés et je veux juste porter un débardeur.’ «

Ce n’est pas la première fois que l’adolescente s’en prend aux détracteurs du corps qui essaient de critiquer ce qu’elle porte.

Lors de son interview pour British Vogue – qui a vu Eilish enfiler un corset et un trench-coat Burberry – elle a déclaré: « Si vous aimez la positivité corporelle, pourquoi porteriez-vous un corset? Pourquoi ne montreriez-vous pas votre corps réel?

« Mon truc, c’est que je peux faire ce que je veux. Tout dépend de ce qui vous fait vous sentir bien. Si vous voulez vous faire opérer, allez vous faire opérer.

« Si vous voulez porter une robe que quelqu’un pense que vous avez l’air trop grande, merde – si vous avez l’impression d’être belle, vous avez l’air bien. »

Elle a poursuivi en soulignant qu’elle – et d’autres femmes – peuvent être sévèrement jugées pour la façon dont elles choisissent de s’habiller.

Elle a poursuivi : » Du coup, tu es un hypocrite si tu veux montrer ta peau, et tu es facile, et tu es une salope.

« Si je le suis, alors je suis fier. Moi et toutes les filles sommes des putes, et merde, tu sais ? Retournons la situation et soyons responsabilisés.