Niecy Nash aborde l’avenir de The Rookie: Feds on ABC

Après La recrue : les fédéraux terminé sa première saison sur ABC plus tôt ce mois-ci, l’émission reste sur la bulle, toujours pas encore renouvelée ni annulée sur le réseau. Récemment, plusieurs autres émissions ont été lancées simultanément, et c’était bon signe que La recrue : les fédéraux n’était pas répertorié avec les autres. Dans le même temps, ABC donnerait également des commandes de renouvellement à neuf autres émissions. Les deux La recrue : les fédéraux et Économie domestique ont de nouveau été maintenus sur la bulle, et on ne sait toujours pas si l’un ou l’autre spectacle continuera.





Parlant avec TVLine, La recrue : les fédéraux étoile Nièce Nash a abordé l’état actuel de la série. Elle révèle qu’elle ne sait pas plus que nous si la série sera renouvelée ou annulée, espérant juste connaître cette décision bientôt. Cela dit, Nash est en espérant que c’est un renouvellement pour la série, car ce serait « le paradis » de jouer à nouveau ce personnage pour une autre saison. Comme Nash l’explique :

« Je n’ai rien entendu, je suis comme vous. Je suis une dame d’honneur. Je ne connais pas le sort de cette émission », a poursuivi Nash, « mais je faire sachez que dans le même article que j’ai lu qui disait que c’était sur la bulle, il disait aussi que j’étais l’une des actrices les plus recherchées à cette époque. Alors on verra. Mais j’aime mon travail à Recrue : Fédéraux. J’aime les gens avec qui je travaille, donc pouvoir en faire une autre saison serait comme le paradis pour moi.

Niecy Nash voit beaucoup de potentiel dans une deuxième saison

abc

En règle générale, les saisons d’émissions de télévision se termineront par une sorte de cliffhanger laissant les fans en vouloir plus. Avec La recrue : les fédéraux, les scénaristes l’ont joué un peu plus en sécurité, ne laissant aucun cliffhanger majeur ouvert à la fin du spectacle. Cela signifie que La recrue : les fédéraux pourrait très bien servir de série limitée, si elle n’était pas renouvelée, et les fans qui la regardaient ne se sentiraient pas trompés. Cela dit, Nash pense également que son personnage a beaucoup de potentiel d’histoire qui pourrait être exploré dans une autre saison, et cela lui fait en outre espérer qu’ABC leur donnera le feu vert.

« Il y a tellement d’autres choses à propos de Simone Clark que j’aimerais explorer. J’aimerais vraiment plonger dans sa relation avec ses enfants. Sa vie amoureuse est toujours intéressante. Et je veux la voir faire face à des cas qui l’éprouvent vraiment, tu sais ? Je veux la voir vraiment testée, car elle apparaît dans la plupart des cas comme imperturbable. Mais je veux voir où sont les fissures. C’est là que tout le plaisir est.

Créé par Alexi Hawley et Terence Paul Winter, La recrue : les fédéraux est un spin-off de La recrue. L’émission met en vedette Nash dans le rôle de Simone Clark, la plus ancienne recrue de l’Académie du FBI. La série met également en vedette Frankie Faison, James Lesure, Britt Robertson, Felix Solis et Kevin Zegers.

Vous pouvez diffuser la première saison de La recrue : les fédéraux sur Hulu.