Sony annoncera son service Game Pass pour PlayStation

Avec microsoft enchanter de plus en plus avec votre service Xbox Game Pass à ses utilisateurs, y compris divers jeux et autres installations pour les utilisateurs de sa plate-forme avec un simple paiement chaque mois, des rumeurs ont suggéré que Sony peut-être voulez-vous répondre à cette tendance. Selon des initiés de l’industrie du jeu vidéo, apparemment la semaine prochaine Play Station annoncera son service de jeu de type Game Pass. Le pass de Sony porte le nom de code »Projet Spartacus », et regroupera les services PlayStation Plus et PlayStation Now en un seul ensemble avec ce nouvel abonnement et proposera des titres récents aux côtés de certains « classiques des époques PlayStation précédentes ». Comme le Xbox Game Pass, le PlayStation Game Pass proposera plusieurs niveaux d’abonnement au lancement.

Cependant, bien que le service Xbox propose de nouveaux titres disponibles pour son Game Pass dès leur sortie, PlayStation n’en fera pas autant, mais les plans de la console Sony sont de miser sur l’intérêt des joueurs à jouer aux anciens titres PlayStation qui peut ne pas être disponible pour jouer sur les systèmes actuels.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur le coût du service, on ne sait pas non plus quels titres seront disponibles lors de son lancement. Le prix est probablement à peu près le même que celui de ses concurrents sur Xbox, qui coûte 229 pesos mexicains par mois.

L’existence du PlayStation Game Pass de Sony a fait surface pour la première fois en décembre. Malgré les trois mois qui se sont écoulés depuis lors, très peu de nouvelles informations sont connues sur le nouvel abonnement PlayStation.

La PlayStation 5 s’est avérée être un succès retentissant, tandis que la Xbox Series X|S fait partie des trois consoles les plus critiquées de tous les temps, avec la console de la génération précédente, la Xbox One. point de vente pour continuer à attirer les joueurs, car avec un seul paiement, vous avez accès à une immense quantité de jeux vidéo.

Les joueurs de PlayStation devront probablement attendre la semaine prochaine pour en savoir plus sur les projets de Sony concernant son service Game Pass, ainsi que sur la valeur du service Xbox.