Instagram de Kylie Jenner: les fans ne peuvent pas en avoir assez de ses looks de maternité grésillants au milieu du bébé n ° 2: ‘Sexy Mama’

Kylie Jenner, 24 ans, a finalement décidé de dire au monde qu’elle est enceinte en septembre 2021. Sur l’ancien L’incroyable famille Kardashian Instagram de la star, elle a annoncé à ses fans qu’elle et son petit ami Travis Scott accueilleraient un deuxième bébé l’année prochaine. Depuis son annonce, la grossesse a laissé le PDG de Kylie Cosmetics rayonnant. De plus, cela a encore plus stimulé la créativité de Jenner, car elle a récemment lancé une ligne pour bébé.

Tout en naviguant sur sa grossesse, la maman de Stormi Webster est récemment sortie un peu plus. Voici ce que les fans disent des looks de maternité Instagram de Kylie Jenner.

Kylie Jenner | Bryan Bedder/Getty Images pour REVOLVE

L’Instagram de Kylie Jenner est plus populaire que jamais avec sa deuxième grossesse

Avant que Jenner ne partage ses nouvelles de grossesse, de nombreux fans soupçonnaient déjà que quelque chose était différent à propos de la star de télé-réalité. Tout au long de l’été 2021, elle et Scott ont montré des signes qu’ils étaient de nouveau ensemble. En 2019, le couple a mis fin à leur relation de deux ans.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles elle était enceinte, l’Instagram de Kylie Jenner a continué d’avancer. Plus récemment, elle a lancé Kylie Swim et a secoué plusieurs bikinis pour promouvoir l’entreprise. Néanmoins, Jenner a posté un montage vidéo Instagram de la découverte qu’elle est enceinte et de son baby bump en pleine croissance.

« 🤍🤰🏻 @travisscott », a-t-elle légendé la vidéo.

Une fois que Jenner a annoncé la nouvelle, elle est devenue à l’aise d’assister à des événements publics et de publier son corps en ligne. Lors de la Fashion Week de New York en septembre 2021, elle portait un trench-coat orange vif avec un haut court noir, blanc et bleu pour le défilé de mode Revolve. Cependant, le récent look Instagram de Jenner, un trench-coat surdimensionné gris avec un haut court beige et un pantalon noir a attiré l’attention de nombreux fans.

« Sexy Mama », a écrit un adepte d’Instagram.

« Tu es si jolie « , a déclaré un autre fan.

« Maintenant, je sais très bien que c’est toujours comme 90 à Cali… enlevez ce putain de manteau…. NEOWWWW KYLIE », a souligné un commentateur sous le message de Jenner.

Pourquoi Kylie Jenner est «prête à partager sa grossesse» maintenant

Tout au long de sa célébrité, Jenner a dit qu’elle faisait attention à ce qu’elle partageait sur les réseaux sociaux. Lors d’une conversation en 2015 avec Interview Magazine, l’influenceur a admis: «Je ne suis pas moi-même sur Snapchat ou Instagram. Ce n’est absolument pas moi.

Kylie Jenner | Images MEGA/GC

Bien qu’elle ne se montre pas entièrement en ligne, Jenner affiche sa vie personnelle quand elle le veut. Selon InStyle, Jenner n’a pas hésité à publier ses photos de grossesse cette fois-ci à cause de la joie qu’elle, Scott et Stormi sont pour le bébé numéro deux.

« Kylie se montre et était prête à partager », a déclaré une source Personnes. « Elle est plus que excitée. »

Qu’est-ce qui a pris si longtemps à Jenner pour révéler la grande nouvelle ? Selon l’initié, « Elle n’a jamais prévu de garder sa grossesse secrète comme elle l’a fait avec Stormi. Elle voulait juste attendre jusqu’à ce que ça se sente bien, et elle adore son baby bump et a un éclat magnifique.

Elle a récemment annoncé que Kylie Baby et Stormi Webster approuvaient

En dehors de ses débuts époustouflants sur Instagram, Jenner utilise souvent la plate-forme pour annoncer ses entreprises. Mercredi 22 septembre, elle a posté plusieurs photos de sa nouvelle ligne pour bébé, Kylie Baby. La gamme de soins pour bébé comprend un shampooing, un revitalisant et un bain moussant. Sous une photo d’elle posant avec les produits à côté de Stormi, Jenner a déclaré: « C’était un de mes rêves de développer des soins de bébé propres, sûrs, efficaces et conscients quand je suis devenue maman. »

Selon Page Six, la magnat de la beauté a testé chaque article sur sa petite fille. Dans ses histoires Instagram, elle a confirmé que Stormi aime à la fois les soins capillaires et les produits de soin de la peau.

« Les produits pour bébés prennent tellement de temps à fabriquer parce que je voulais m’assurer que nous passions tous les tests possibles pour rendre cela plus sûr pour vos bébés et vos enfants, et je voulais créer quelque chose que j’utiliserais sur mes propres enfants », a déclaré Jenner. en dévoilant le packaging. Ceux-ci sont tous testés et approuvés par Stormi ; ce sont les seuls produits que nous utilisons depuis peut-être deux ans maintenant, ce qui est fou.

Kylie Baby sera lancé le 28 septembre 2021.