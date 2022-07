Les 6 meilleurs films romantiques de Netflix de 2022 jusqu’à présent

2022 n’a que sept mois et Netflix Il a déjà remporté certains des plus grands succès de l’année. La plateforme, disponible en Amérique latine depuis plus de six ans, ne cesse de croître au niveau de la production et du renouvellement. En fait, c’est pourquoi des milliers d’utilisateurs à travers le monde continuent de le choisir et de profiter de son excellent contenu. A tel point qu’après avoir perdu 2000 utilisateurs, L’entreprise de Ted Sarandos pourrait être réarmé.

Netflixau-delà du fait qu’à certaines occasions il a de grandes pertes, il est toujours considéré le géant du streaming pour son talent à parier sur des productions qui captivent les téléspectateurs de manière inégalée. La grande preuve en est que ce service à la demande, en continuant à donner de la visibilité au genre romantique, a réussi à mettre de côté les histoires clichées que ce type de créations abordent.

Maintenant généralement les films ou séries dédiés aux fans de romance sont des histoires qui échappent au classique et se renouvellent sans cesse. Cependant, il convient de noter qu’en cette année 2022, six films ont provoqué une grande fureur et sont désormais consacrés comme les meilleurs jusqu’à présent cette année. Rencontre-les.

+ Les 6 meilleurs films romantiques sur Netflix jusqu’à présent en 2022 :

6. Jusqu’à ce que nous nous revoyions :

Le 18 mars 2022, Netflix ajouté à son catalogue Jusqu’à ce que nous nous revoyions, un film dramatique romantique qui a su captiver un certain public. Les stars du cinéma l’Espagnol Maxi Iglesias et la Péruvienne Stephanie Cayo, qui a triomphé avec ce long métrage. En effet, leur amour a traversé les écrans et, pendant un an, ils ont été en couple, mais ils se sont déjà séparés.

Synopsis créé par Spoiler : Lorsque Salvador, un architecte espagnol bourré de travail, se rend à Cusco, au Pérou, afin de construire un nouvel hôtel pour la chaîne de sa famille, tout n’est pas ce à quoi il s’attendait. Non seulement il tombe amoureux et est captivé par la belle ville, mais il rencontre également Ariana, une artiste passionnée de ce pays qui lui apprend à couler et à profiter sans se soucier des comptes bancaires.

5. Par ma fenêtre :

En février, plus précisément le 4 de ce mois, l’adaptation de Le roman d’Ariana Godoy est arrivé sur Netflix. par ma fenêtre a été publié dans le N rouge attirant des milliers de fans de l’histoire originale. Bien que, à vrai dire, il ait également trouvé un moyen de capter l’attention de nouveaux téléspectateurs. Protagonisée par Clara Gallé Oui Julio Pena Fernándezce film est sans aucun doute l’un des meilleurs de 2022.

Synopsis créé par Spoiler : Through My Window suit la vie de Raquel, une fille follement amoureuse d’Ares, son voisin séduisant, mystérieux et millionnaire. Elle l’a toujours observé de loin, en cachette et, au-delà de ses souhaits, elle n’a jamais pu échanger un mot avec lui. Cependant, un jour, tout change et Raquel se retrouve avec une mission très claire : faire en sorte qu’Ares tombe amoureux à tout prix. Mais, sur le chemin de la séduction, elle doit faire l’impossible pour ne pas se perdre..

4. Le destin de l’amour :

Ce film, originaire de Turquie, est arrivé sur la plateforme le 20 juin dernier et, moins d’un mois après sa première, il fait déjà partie des tendances de son catalogue. De plus, pour être plus précis, Il est quatrième du classement des plus reproduits dans la semaine qui passe du 27/06 au 3/07. Avec un total de 3 530 000 heures visionnéescette histoire d’amour a captivé des milliers de fans à travers le monde.

Synopsis créé par Spoiler : Condena de Amor suit l’histoire de Firat, un entrepreneur prospère qui, du jour au lendemain, commence à tomber en disgrâce. Mais, pour se détendre, elle accepte l’invitation d’une de ses meilleures amies à se rendre à un festival où elle pourra démarrer une nouvelle entreprise. Bien que tout ne soit pas ce à quoi il s’attendait là-bas: il trouve beaucoup de gens qui font du yoga, quelque chose qui ne lui est pas très lié, donc il n’est pas très content d’être là. Cependant, lorsqu’il rencontre Lydia, tout change et commence ainsi un voyage de découverte de soi dans une recherche libre de l’amour..

3. Un accord parfait :

C’est l’une des dernières productions originales à venir sur Netflix. Protagonisée par Adam Démos Oui Victoria Justice ce film a été créé le 19 mai et a fait sensation. Eh bien, non seulement cela a marqué le retour de deux grandes stars de la plateforme, mais il y avait aussi une intrigue géniale et captivante qui a captivé les fans.

Synopsis créé par Spoiler : Lola, une dirigeante prospère d’une entreprise viticole de Los Angeles, quitte son emploi après avoir été victime d’intimidation de la part de son patron. Après sa démission, il fonde son propre distributeur et, afin d’attirer son premier client, il se rend en Australie, où résident les Vaughn. Cette famille fait partie de l’une des entreprises viticoles les plus importantes et les plus prospères, mais malheureusement, elle n’est pas intéressée à faire affaire avec une entreprise en pleine croissance. Cependant, Lola parvient à démontrer son talent et, au milieu de cela, elle rencontre Max avec qui elle noue une grande amitié, mais peu à peu elle va découvrir l’amour. Bien que, les secrets de cet homme qui travaille comme gérant des lieux, pourraient ruiner son bien-être.

2. En Toscane :

D’une durée de 90 minutes, ce long métrage est arrivé sur Netflix le 18 mai et est devenu l’un des plus excitants de l’année. D’origine danoise, ce film fait non seulement un beau tour de la Toscane, en Italie, mais capte aussi le pouvoir du dépassement et de l’amour. De plus, pour cette raison, c’est l’un des favoris de tous ceux qui sont sortis.

Synopsis créé par Spoiler : La vie et l’amour sont deux chemins qui ne peuvent pas aller séparément, donc quand une décision est prise sur l’un, cela affecte directement l’autre. À tel point qu’un chef danois repense toutes ses décisions concernant ces aspects de sa vie lorsqu’il se rend en Toscane pour vendre l’entreprise de son père et rencontre une femme qui l’inspire.

1. Amour et Gelato :

Il y a moins d’un mois amour et glace est venu à Netflix avec une histoire complètement innovante qui, comme la Toscane, montre les endroits les plus beaux et les plus emblématiques d’Italie. D’une durée de 111 minutes, cette comédie romantique ne cesse de capter l’attention du public au point que Il est troisième dans le classement des films de langue anglaise les plus reproduits. En fait, il continue d’ajouter des chiffres et, à l’heure actuelle, il a un total de 18 900 000 heures vues.

Synopsis créé par Spoiler : À seulement 17 ans, Lina décide de se rendre à Rome après avoir obtenu son diplôme pour suivre les traces de sa mère, qui a fait le même voyage à son âge. Mais, à son arrivée, il se retrouve dans un pays inconnu, trop brouillon et qui ne se marie pas avec sa personnalité sérieuse, ordonnée et quelque peu naïve. Malgré tout, dans cette aventure, non seulement il fait face à des changements dans sa façon d’être, mais il doit également faire face au passé de sa mère, qui cache des surprises et des secrets. Cependant, lors de ce voyage, Lina apprend à voir le monde avec une nouvelle perspective en devenant fan de paysages magiques, de gastronomie, de styles de mode et de quelques romances qui lui apprennent ce qu’elle veut et non pour sa vie.

