Harry Styles dit qu’il « ne dirait jamais jamais » à une réunion de One Direction

Harry Styles n’exclut pas une réunion One Direction un jour.

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de « The Late Late Show with James Corden » le 27 avril, Styles joué un jeu de « Spill Your Guts » avec l’animateur de talk-show et acteur Will Ferrell. Quand c’est au tour de Styles, il a commencé à lire une question qui préoccupe les fans depuis des années.

« Le mien est, » dit Styles, et Corden jeta un coup d’œil à sa fiche. L’animateur du talk-show haleta puis détourna les yeux.

« Tu vas bien? » a demandé le chanteur et a continué à lire sa question.

« Oui ou non : Y aura-t-il une réunion One Direction ? Cela arrivera-t-il un jour ? », a-t-il déclaré.

La foule a immédiatement applaudi d’excitation à la suggestion. Une fois qu’ils se sont un peu calmés, Ferrell a dit : « Intéressant. »

Styles a partagé ses réflexions honnêtes à ce sujet et a donné un peu d’espoir aux fans.

« Je ne dirais jamais jamais à ça », a-t-il déclaré.

La foule a alors dit « Aww », comme si elle était déçue qu’une réunion ne soit pas déjà en cours. Après tout, plus tôt ce mois-ci, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles One Direction se réunirait pour le dernier épisode du talk-show de Corden. Le spectacle a ensuite abattu la rumeur dans un tweetécrivant: « Personne n’aime les garçons plus que nous … mais cette histoire n’est tout simplement pas vraie. »

Styles a recommencé à parler et a dit: « Je pense que s’il y avait un moment où nous avions tous l’impression que c’était -«

Ferrell l’a ensuite interrompu et a imité le « aww » de la foule.

Styles a ri et a poursuivi sa pensée : « ce que nous voulions faire, alors je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas. »

Le public a ensuite éclaté en plus d’acclamations, et Corden s’est exclamé: « Je prends ça comme un oui! » et a donné à Styles un high-five. Ferrell a également applaudi.

Corden, Styles et Ferrell jouent à « Spill Your Guts » dans le dernier épisode de « The Late Late Show ». Terence Patrick / CBS

Le chanteur, qui a fait ses débuts en tant que membre du groupe de garçons très populaire, a établi une carrière réussie en tant qu’artiste solo au cours des dernières années. Mais les fans de One Direction gardent toujours espoir que le groupe puisse se remettre ensemble, même si ce n’est que pour une seule performance.

L’été dernier, Styles a déclaré sur le « Spout Podcast » qu’il n’était pas sûr qu’une réunion se concrétiserait, mais a ajouté que « l’idée » de se réunir est « vraiment agréable ».

« J’aimerais qu’il y ait un moment où cela ressemble à quelque chose que nous voulions tous faire », a-t-il poursuivi. « J’ai beaucoup apprécié (les albums), et je pense que nous avons tous vécu quelque chose de vraiment spécial ensemble. Il y a beaucoup d’amour là-bas. Donc, oui, je pense que s’il y a un moment pour nous de le faire de la bonne manière, je pense que ce serait génial. »