Batman 2 est toujours en développement mais ne sortira pas avant plusieurs années

Bien que Batman 2 semblait être la suite la plus certaine en direction des cinémas dans un avenir proche, l’incertitude sur tout à Warner Bros. Discovery en ce moment amène les fans à tout remettre en question sur ce qui peut ou non se passer autour de leur sortie DC dans les années à venir. Selon un nouveau rapport de Variety, le succès de Le Batman signifie qu’une suite est en cours de développement, mais en raison des turbulences actuelles au studio, les fans auront encore un certain temps à attendre pour voir le retour de Robert Pattinson sur la chauve-souris sur les écrans.

Les derniers rapports sur l’état de Le Batman suite ont suggéré que le film n’a pas encore obtenu le feu vert officiel de Warner Bros. Discovery, même si le scénariste / réalisateur Matt Reeves travaille actuellement sur le développement de l’histoire pour le retour de cette nouvelle version plus granuleuse du Dark Knight. Le film devait initialement être confirmé en avril, mais depuis le récent changement de stratégie de Warner Bros. Discovery, qui comprendrait désormais un plan de 10 ans pour l’avenir de la franchise DC, le film semble toujours attendre la finale va de l’avant.

Lors du récent appel Warner Bros. Discovery Earnings, le nouveau PDG David Zaslav a expliqué comment la stratégie de l’entreprise pour le DCEU et au-delà consiste essentiellement à protéger la franchise et à mettre en place un avenir à long terme. Il expliqua:

« Nous avons fait une réinitialisation. Nous avons structuré l’entreprise. Il y aura une équipe avec un plan sur 10 ans axé uniquement sur DC. C’est très similaire à la structure qu’Alan Horne et Bob Iger ont mise en place très efficacement avec Kevin Feige à Disney. Nous pensons que nous pourrions construire une activité de croissance à long terme et beaucoup plus durable à partir de DC, et dans ce cadre, nous allons nous concentrer sur la qualité. Nous n’allons pas sortir de film avant qu’il ne soit prêt. l’accent va être, comment pouvons-nous rendre chacun de ces films, en général, aussi bon que possible ? DC est quelque chose que nous pouvons faire mieux, et nous nous concentrons dessus maintenant.

The Batman n’était pas un film de super-héros régulier

Warner Bros.

Alors que les précédents films de Batman ont dépeint le personnage à l’écran comme un combattant du crime fantastique, plongeant autour de Gotham avec une gamme infinie d’armes technologiquement avancées et une galerie de méchants colorés et souvent exagérés à affronter. Matt Reeves et Robert Pattinson ont défié les tropes habituels de Batman et ont plutôt livré une histoire très sombre et sombre qui a ramené le protecteur de Gotham à ses racines en tant que détective masqué tentant de reconstituer des indices pour empêcher le Riddler de mener à bien un complot meurtrier.





Le film a rapporté plus de 750 millions de dollars avant de commencer à être diffusé sur HBO Max, prouvant que même si beaucoup ne s’attendaient pas au genre de film noir sombre qui Le Batman livré, il y avait beaucoup de Batman fans qui se sont présentés pour découvrir le film dans les salles, et l’intérêt pour le nouveau monde créé par le film a également suscité deux spin-offs de HBO Max galopant sur Colin Farrell’s Penguin et Arkham Asylum. Cependant, comme la suite, il n’y a eu que des informations limitées sur leur avenir depuis le grand bouleversement de Warner Bros. Discovery, ce qui signifie qu’il s’agit vraiment d’un jeu d’attente pour voir quand et si le prochain chapitre de Le Batman le fait ou non.