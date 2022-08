Tom Holland prend une pause des médias sociaux pour la santé mentale

L’acteur Tom Hollande Il a annoncé qu’il quitterait ses réseaux sociaux pour le bien-être de sa santé mentale. Dans une vidéo de trois minutes publiée sur son Instagram ce week-end, l’acteur a expliqué pourquoi il avait pris la décision de faire une pause dans les réseaux sociaux, qualifiant Instagram et Twitter d’applications « trop stimulantes » et « écrasantes ». Il a ajouté: « Je suis pris au dépourvu et je panique quand je lis des choses sur moi en ligne. En fin de compte, c’est très préjudiciable à mon état d’esprit. »

Holland a expliqué qu’il avait fait le bref retour sur Instagram pour défendre l’association caritative pour la santé mentale axée sur les adolescents. tige4qu’il soutient par le biais de son association à but non lucratif, La confiance des frères. « Il y a une terrible stigmatisation contre la santé mentale et je sais que demander de l’aide et chercher de l’aide n’est pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais c’est quelque chose qui est beaucoup plus facile à dire qu’à faire », a-t-elle partagé. « Donc, j’espère que ces applications peuvent être une première étape vers une vie plus heureuse et plus saine. »

L’annonce de l’acteur qui jouera Spider-Man au sein de l’univers cinématographique de merveille Il a été bien accueilli par ses fans, qui ont applaudi sa décision de faire passer sa santé mentale en premier et de mettre en lumière un enjeu qu’il est important de ne pas ignorer. Le message a même trouvé un écho auprès d’autres artistes qui ont commenté son message, comme Justin Bieber qui a répondu au message par « Je t’aime mec. »

Holland a été très ouvert sur ses difficultés liées à la santé mentale en ce qui concerne son utilisation des médias sociaux. Il avait précédemment fait une pause sur les plateformes à la fin de 2019 lors du tournage du drame policier » Cherry », avouant plus tard qu’il était devenu tellement accro à Instagram et au nombre de likes qu’il recevait, « prenant le contrôle » de sa vie. . « Je me suis retrouvée à me concentrer davantage sur ma vie Instagram que sur ma vraie vie », avait-elle déclaré à l’époque.

L’acteur se prépare actuellement à faire une pause dans le jeu d’acteur dans les prochains mois, puis à commencer le tournage de la série d’anthologies Apple TV The Crowded Room, qui reprend également par coïncidence le sujet de la santé mentale comme l’un de ses thèmes principaux.

La première saison du drame, écrite par Akiva Goldsman, est inspirée du roman de 1981 de Daniel Keyes « The Minds of Billy Milligan ». Milligan a été la première personne de l’histoire des États-Unis à être acquittée d’un crime en raison de son diagnostic de trouble dissociatif de l’identité, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple.

»The Crowded Room » n’a toujours pas de date de sortie, mais on sait que les enregistrements commenceront en mars de l’année prochaine à New York.