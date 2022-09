Tim Allen parle de son retour en tant que Scott Calvin dans The Santa Clauses

La prochaine série de suites Les Pères Noël trouve Tim Allen retournant à un rôle qu’il a joué pour la première fois, en 1994. S’adressant à EW, Allen a révélé ce que c’était que de revêtir à nouveau le glorieux costume rouge du joyeux vieux Saint Nick, révélant que le voir comme le favori festif après tous ces années ont fait sourire les enfants comme les adultes.





« Alors que je montais sur le plateau pour la première fois en costume complet, tout le monde était très silencieux, adultes et enfants. Quand je me présente habillé en costume complet et tout le reste, il y a de grands sourires sur les visages des gens. Les petits enfants sont silencieux. J’avais totalement oublié ça. On a vraiment l’impression que le Père Noël est dans la pièce. »

La dernière fois que nous avons tous vu Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin, alias le Père Noël, c’était en 2006. Le Père Noël 3 : La clause d’évasion. Ainsi, la nouvelle mini-série Disney + reprend avec Scott Calvin maintenant à l’aube de son 65e anniversaire et réalisant qu’il ne peut pas être le Père Noël pour toujours. Il commence à perdre une étape dans ses fonctions de Père Noël et, plus important encore, il a une famille qui pourrait bénéficier d’une vie dans le monde normal, en particulier deux fils, l’un qui a grandi à Lakeside, dans l’Illinois et l’autre au pôle. . Avec beaucoup d’elfes, d’enfants et de famille à plaire, Scott entreprend de trouver un Père Noël de remplacement approprié tout en préparant sa famille pour une nouvelle aventure dans une vie au sud du pôle.

FILM VIDÉO DU JOUR





Les Pères Noël trouveront Tim Allen agissant aux côtés de sa fille

Disney+

Ceci étant une histoire de famille, il semble plutôt approprié que Les Pères Noël trouverez Allen agissant aux côtés de sa fille réelle, Elizabeth Allen-Dick, qui rejoint la franchise de vacances en tant que Sandra Calvin-Claus, la plus jeune enfant de Scott et Carol.

« C’est difficile à croire, mais ça n’avait pas grand-chose à voir avec moi. Je voulais mettre ma plus jeune fille en elfe, juste pour qu’elle se voie dans un film. Mais comme elle lisait pour ça, elle lisait si bien qu’ils ont dit: »Nous aimerions la lire plus d’une partie.’ J’ai dit: « Tout ce que vous voulez faire. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je ne veux pas présenter ma fille pour un rôle dans le film. » Mais elle a fini par monter dans les hautes sphères. Ils ont adoré sa façon de lire, tellement aimé, parce qu’elle joue une fille de 13 ans et elle en a 13. Ils ont fini par la choisir comme la fille du Père Noël. C’était une surprise mais c’est devenu l’expérience la plus incroyable. »

Jouer aux côtés de sa propre fille conduira sans aucun doute à de nombreux moments très émouvants, avec Allen taquinant ce qui va arriver alors que Scott tente de déplacer ses enfants nés au pôle Nord à Chicago.

« Je ne veux pas en dire trop, mais elle ne veut pas y aller. Alors je lui dis : ‘Avoir peur, c’est bien tant qu’on peut avoir peur ensemble.’ Même en disant la ligne, je m’étouffe un peu. Je l’ai regardée droit dans les yeux. Un de mes copains photographes était en train de tirer et a dit que c’était déchirant à regarder. J’ai dit: « Eh bien, je regarde mon enfant. » Et elle a littéralement montré ce que j’ai appris de Pat Richardson sur Home Improvement : les vrais acteurs peuvent vraiment susciter de vraies émotions. Elle me l’a fait là-bas, et j’ai réagi, et ce fut un moment incroyable. Je ne l’oublierai jamais.

Les Pères Noël devrait être diffusé sur Disney + avec deux épisodes le 16 novembre 2022.