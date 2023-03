Liste des concurrents de « Team Survival », nouveau programme Netflix

« Team Survival » (« Outlast » dans sa langue d’origine) est le Le nouveau concours de Netflix. Au cours de huit épisodes, 16 loups solitaires tentent de survivre dans la nature sauvage de l’Alaska avec une seule règle : ils doivent faire partie d’une équipe pour gagner.

« ‘Survivre à‘ concerne l’auto-préservation des gens par rapport à leur loyauté envers les autresa expliqué le producteur exécutif Grant Kahler (« Alone », « Castaways ») à Tudum. « C’est la cupidité et le désir de gagner contre la compassion et l’empathie. Je pense que tout le monde a cet ange et ce démon sur ses épaules.”.

Pour gagner le prix d’un million de dollars, ils doivent survivre en équipe. Cependant, ils peuvent changer de camp, faire des alliances inattendues et des manœuvres égoïstes. Ensuite, qui sont les concurrents nouvelle émission Netflix?

LISTE DES CONCURRENTS « SURVIE EN ÉQUIPE »

1. Essai d’ambre

Âge : 34 ans

Ville : Phoenix, Arizona

Selon la description de Netflix, Amber « Il a changé sa vie après avoir lutté contre la dépendance et avoir été abattu au visage par l’homme qu’il aimait. Vous avez exploré les Enchantements, l’une des randonnées les plus ardues en Amérique du Nord”.

Amber Asay est l’une des candidates de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

2. Andrea Hilderbrand

Âge : 51 ans

Ville : Charlotte, Caroline du Nord

Andrea participe à des compétitions CrossFit et aime les sports de survie extrêmes et les courses d’endurance. De plus, il a fait des expéditions d’alpinisme aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud.

Andrea Hilderbrand est l’une des candidates de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

3.Angie Kenai

Âge : 30 ans

Ville : San Antonio, Texas

Il s’agit d’un ancien membre de la Texas State Guard et d’un EMT qui est un passionné d’escalade et de pêche. Son prochain objectif est d’attraper un requin, d’ailleurs il a un tatouage qui le lui rappelle.

4.Brian Kahrs

Âge : 59 ans

Ville : Holiday, Floride

Surnommé MacGyver, Brian a grandi au plus fort de la guerre froide et a rejoint un groupe de survie à l’adolescence et n’a jamais regardé en arrière.

Brian Kahrs est l’un des concurrents de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

5.Corey Johnson

Âge : 28 ans

Ville : Parker, Colorado

Après avoir quitté New York pour retourner dans sa ville natale, Corey a appris à vivre seul dans la nature et planifie actuellement une mission de survie de 50 jours. « Il s’est retrouvé nez à nez avec un couguar et se targue de savoir lire le comportement animal”.

Corey Johnson est l’un des concurrents de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

6.Aube Nelson

Âge : 43 ans

Ville : Creston, État de Washington

Dawn a reçu un diagnostic de cancer alors qu’elle était enceinte de sa fille, mais elle a survécu à une césarienne, une mastectomie et de nombreuses chirurgies reconstructives, c’est donc une femme très forte. « Elle est également ancienne agente de correction, auteure publiée, phlébotomiste et assistante de laboratoire dans un hôpital d’une petite ville.”.

Dawn Nelson est l’une des candidates de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

7. Javier Côlon

Âge : 42 ans

Ville : San Francisco

Javier a 23 ans d’expérience internationale en plein air, « a effectué un voyage de 31 jours en sac à dos à travers l’Espagne, a effectué une randonnée à vélo en solo de 18 000 milles du Canada à la Terre de Feu et une randonnée à vélo en solo de 1 000 milles autour de toute l’île d’Islande”.

8.Jill Ashock

Âge : 40 ans

Ville : New Haven, Kentucky

En plus d’être détective privé, Jill a été pompier/ambulancier et enseigne des cours sur la survie en milieu sauvage, l’identification des plantes et la confiance en soi. La mère de trois enfants et pêcheuse professionnelle a été classée première en tir à l’arc dans son état.

9. Joël Hungate

Âge : 33 ans

Ville : McCordsville, Indiana

Joel est un ingénieur, un innovateur dans le domaine de la santé et de la technologie et un alpiniste. « Il a été le premier à gravir un sommet dans une région reculée de l’ouest de la Mongolie : pour secourir une personne blessée dans un éboulement”.

Joel Hungate est l’un des candidats de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

10.Jordanie Williams

Âge : 25 ans

Ville : Fort Collins, Colorado

Perfectionnant professionnellement ses compétences de survie dans la marine américaine, Jordan est chez lui dans la jungle, le désert, les terrains amphibies et montagneux.

Jordan Williams est l’un des candidats de l’émission « Team Survival » (Photo : Netflix)

11. Justin Cour

Âge : 44 ans

Ville : La Grange, Kentucky

12. Lee Ettinger

Âge : 57 ans

Ville : Bigfork, Montana

13. Nick Radner

Âge : 36 ans

Ville : Tampa, Floride

14.Paul Preece

Âge : 47 ans

Ville : Knoxville, Tennessee

15. Seth Lueker

Âge : 31 ans

Ville : Winchester, Virginie

16. Timothée Spears

Âge : 33 ans

Ville : Fort Collins, Colorado