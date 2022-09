Babylon: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

2022 a déjà été une année fantastique pour les films en termes de qualité et de quantité. Il y a déjà eu plusieurs prétendants très forts au meilleur film, et la fréquentation des salles de cinéma a finalement commencé à se redresser de manière considérable. C’est sans aucun doute l’année la plus forte depuis le début de la pandémie de COVID et pourrait nous laisser un peu gâtés. Néanmoins, il reste encore beaucoup à venir, dont un film très attendu sur le vieil Hollywood.





Babylone est le dernier film du réalisateur prometteur Damien Chazelle. Après son film révolutionnaire Coup de fouetun drame psychologique sur un batteur en herbe, Chazelle a continué à faire la comédie musicale romantique La La Terre et le biopic de Neil Armstrong Premier homme. Ces trois films ont remporté à eux seuls dix Oscars. Inutile de dire que le dernier film de Chazelle sera à regarder, et voici tout ce que nous en savons jusqu’à présent.

FILM VIDÉO DU JOUR

Babylone : l’intrigue

Paramount Pictures

Babylone se déroule dans le Hollywood des années 1920. Ce n’était que quelques décennies après l’invention du cinéma, et Los Angeles n’était pas la métropole mondiale qu’elle est aujourd’hui. Les choses étaient en pleine mutation : la ville s’agrandissait et le passage au film sonore bouleversait l’industrie.

En premier Babylone bande-annonce, nous voyons une ville pleine d’acteurs et d’actrices qui rêvent grand, veulent changer le monde et, peut-être surtout, veulent faire la fête. C’est l’âge du jazz, les années folles, et c’est un Hollywood de l’hédonisme. Nos personnages sont montrés en train de danser, de faire la fête, de se droguer, de combattre des serpents à sonnette et qui sait quoi d’autre. À la base, l’histoire semble porter sur la débauche d’Hollywood et ses conséquences. La bande-annonce montre certains personnages qui se mettent au-dessus de leur tête, peut-être avec des gangs, de la drogue ou d’autres personnages louches, et leur monde de rêves commence à s’effondrer. À ce stade précoce, cependant, nous ne savons vraiment pas grand-chose sur l’intrigue globale.

Ce que l’on peut dire, c’est que le film semble puiser dans les histoires vraies de l’époque. Hollywood dans les années 1920 et 1930 était considéré par le reste du pays comme un repaire de péchés. L’hédonisme supposé de la ville finit par le rattraper, culminant avec l’un des procès les plus célèbres de l’histoire d’Hollywood : le procès Fatty Arbuckle. Roscoe « Fatty » Arbuckle (vous pouvez probablement deviner comment il a obtenu son surnom) était un comédien de cinéma pionnier de l’ère muette. En 1921, l’actrice Virginia Rappe tomba malade lors d’une des soirées d’Arbuckle et mourut quatre jours plus tard. Arbuckle a été accusé de l’avoir attaquée et tuée accidentellement, et après trois procès (dont les deux premiers ont déclaré des jurys suspendus), il a été acquitté des crimes.

Les accusations et le procès ont déclenché une indignation nationale qui a grandement contribué à la création des producteurs et distributeurs de films cinématographiques d’Amérique. Cette organisation serait responsable de la censure des films hollywoodiens pendant environ quatre décennies. Le reste du pays, en particulier les chrétiens, ont été repoussés par le comportement présumé à Hollywood et ne voulaient pas que de tels libertins fassent des films que leurs précieux enfants pourraient regarder. Il paraît que Babylone s’inspirera fortement de ce genre de vision du Hollywood des années 1920.

Babylone : le casting

Paramount Pictures

Il y a à peine un mois, il est apparu comme le casting de Babylone jouerait une délicieuse sélection de vraies stars de cinéma: la «It Girl» originale Clara Bow, la première star de cinéma sino-américaine Anna May Wong, le comédien bien-aimé Charlie Chaplin, et plus encore. Cependant, nous savons maintenant que le casting du film sera presque entièrement fictif. La nouvelle a peut-être été une déception pour les fans de l’ère du muet, mais soyez assurés que les personnages sont toujours profondément inspirés par de vraies stars de cinéma.

Selon un long article de Vanity Fair, le casting est le suivant. Brad Pitt (Train à grande vitesse, Club de combat) joue le rôle de Jack Conrad, un homme impétueux qui aime faire la fête. Son rôle serait inspiré par les principaux hommes masculins de l’époque, tels que Clark Gable, Douglas Fairbanks, et Jean Gilbert. Margot Robbie (Harley Quinn : Oiseaux de proie, Escouade suicide) incarne Nellie LaRoy, une actrice en herbe et sexpot qui est nouvelle à Los Angeles et plonge tête première dans son chaos. Elle s’inspire de la sensationnelle Clara Bow, Jeanne Eagles, Joan Crawford, et Alma Rubens. Diego Calva (inarrêtable) joue Manny Torres, un immigrant mexicain qui vient de déménager à Hollywood et vit tout cela pour la première fois.

Les personnages secondaires incluent Li Jun Li (Quantico) dans le rôle de Lady Fay Zhu, un personnage qui semble fortement inspiré de l’impeccable Anna May Wong, première star de cinéma sino-américaine et icône de la mode des années 20 et 30. Jean Smart (Hacks) joue Elinor St. John, très probablement basé sur la romancière et scénariste Elinor Glyn, qui a écrit de nombreux films classiques de l’époque. Tobey Maguire (Homme araignée) joue un personnage nommé James McKay; auparavant, on pensait qu’il jouait Charlie Chaplin, mais on ne sait pas si son personnage aura des similitudes. Max Minghella joue le producteur de films à succès Irving Thalberg, le seul personnage du film qui était en fait une personne réelle.

Certains des autres noms de l’énorme distribution incluent Jovan Adepo dans Sidney Palmer, Lukas Haas dans George Munn, Olivia Hamilton dans Ruth Adler, Rory Scovel dans The Count, Katherine Waterston dans Ruth Arzner, Flea dans Bob Levine, Telvin Griffin dans Reginald, et Jeff Garlin dans le rôle de Don Wallach. Plusieurs acteurs apparaissent également dans des rôles encore inconnus : Olivia Wilde, Spike Jonze, Samara Weaving, PJ Byrne, Eric Roberts, Ethan Suplee, Damon Gupton, Phoebe Tonkin, Chloe Fineman et Troy Metcalf.

Paramount Pictures

Babylone sera distribué par Paramount Pictures. Il est prévu pour une sortie en salles limitée le jour de Noël 2022, juste à temps pour le rendre éligible aux Oscars. Il recevra ensuite une large diffusion le 6 janvier 2023.

En plus de distribuer le film, Paramount Pictures y sera probablement représenté. Dans les années 1920, la société était connue sous le nom de Famous Players-Lasky et était dirigée par le producteur hongrois américain Adolph Zukor. Clara Bow, l’inspiration principale du personnage de Margot Robbie, et Elinor Glyn, l’inspiration de Jean Smart, ont toutes deux été engagées chez Famous Players-Lasky.