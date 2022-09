Apple résoudra le problème de bougé de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro et Pro Max d’ici la semaine prochaine ; détails ici

22 septembre 2022 08:07:23 IST

Le géant de la technologie Apple a annoncé qu’il préparait une mise à jour logicielle pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max qui résoudrait un bogue qui fait trembler la caméra arrière de l’appareil lors de l’utilisation de certaines applications tierces.

Le fabricant d’iPhone a déclaré à Bloomberg qu’une solution au problème de bougé de l’appareil photo sur les appareils iPhone 14 Pro et Pro Max sera disponible d’ici la fin de la semaine prochaine. Cela apaisera les inquiétudes des clients quant au fait que les problèmes de tremblement de l’appareil photo de leurs nouveaux téléphones pourraient avoir été causés par un défaut matériel. Au lieu de cela, lorsque la nouvelle mise à jour logicielle sera disponible, les utilisateurs pourront simplement l’installer.

De nombreux modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max ont rencontré le problème de bougé de l’appareil photo, en particulier lors de l’utilisation d’applications tierces telles que Snapchat et TikTok. Fait intéressant, l’application Apple Camera continue de fonctionner normalement. Selon Bloomberg, le matériel de stabilisation optique de l’image peut avoir rencontré occasionnellement des problèmes avec des applications tierces, provoquant le dysfonctionnement.

En raison de ce problème, les systèmes OIS ou de mise au point des iPhones deviennent erratiques et vibrent de manière imprévisible. Cela rend la vidéo prise avec l’appareil photo du smartphone sans valeur et peut même endommager le matériel de l’appareil. Les utilisateurs ont également signalé avoir entendu des bruits de grincement ou de bourdonnement provenant de leur appareil. Cependant, il semble que les modèles iPhone 14 et 14 Plus ne soient pas concernés par ce problème. Certains propriétaires d’iPhone 14 Pro et Pro Max ont exprimé leur frustration face au problème de l’appareil photo sur les plateformes de médias sociaux.

Donc, euh, nous avons des problèmes avec la caméra 14 Pro Max pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) 16 septembre 2022

L’une des plus grandes améliorations de l’iPhone de cette année est le nouveau système de caméra de l’iPhone 14 Pro, qui utilise pour la première fois un capteur de 48 mégapixels pour l’objectif principal. Le téléphone dispose également d’une fonction logicielle appelée « Dynamic Island » en haut de l’appareil qui fonctionne avec une découpe de caméra améliorée pour afficher des données essentielles telles que les directions de navigation ou l’état des AirPods.

La prochaine mise à jour logicielle (iOS 16.0.2) pour la série iPhone 14 sera la deuxième à ce jour. Il a été recommandé aux utilisateurs de mettre à jour iOS 16.0.1 le jour du lancement afin de résoudre un problème lié à l’activation de « FaceTime ».

