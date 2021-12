3 films en vedette Prime Video qui vous feront passer un week-end inoubliable

Tout comme Netflix, Vidéo principale C’est l’une des plateformes les plus choisies par les utilisateurs. Elle a été créée en 2006 et, basée aux États-Unis, elle est déjà présente dans plus de 100 pays. Bien qu’il ne soit pas encore devenu le géant du streaming, la vérité est que son contenu piétine dans l’industrie. Une grande originalité, une excellente mise en scène, de bonnes performances et des intrigues sont ce qui fait le succès de ses productions.

De plus, le fait que Vidéo principale Renouveler votre contenu mois par mois est l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs continuent de le choisir. Mais, dans toute sa bibliothèque, il a aussi quelques productions qui se sont démarquées et, maintenant, de Spoiler, nous vous recommandons trois films à ne pas manquer et idéaux pour le week-end.

3 films en vedette Prime Video :

1. Après : en mille morceaux :

C’est un mélodrame qui a été créé en 2020. Il met en vedette Josephine Langford, Dylan Sprouse, Hero Fiennes-Tiffin et Candice Accola. Le film d’1h45 est l’un des plus plébiscités par le public car il raconte une histoire romantique dépeinte d’une tout autre manière.

Le synopsis de Prime se lit comme suit : « Après avoir découvert la trahison d’Hardin Scott, l’innocence de Tessa Young sera détruite, la transformant en une femme indépendante et libérale. Hardin se rendra compte que ses sentiments pour Tessa sont réels et il ne voudra pas la perdre. Cependant, Trevor, un collègue attrayant du travail de Tessa, a attiré son attention. Hardin devra se battre pour la récupérer”.

2. Bonheur :

C’est l’une des premières de Prime Video en 2021. Avec Salma Hayek et Owen Wilson, ce film emmène la fantaisie dans des endroits inconnus. Il a été réalisé par Mike Cahill et possède l’un des meilleurs scores IMDB : 5,4.

Notes de synthèse de Prime : « Said est une histoire d’amour incroyable qui survient après que Greg (Owen Wilson), divorcé et licencié du travail, rencontre la mystérieuse Isabel (Salma Hayek), une femme qui vit dans la rue et est convaincue que le monde qui les entoure est contaminé et détruit. n’est rien d’autre qu’une simulation informatique. Greg, qui doutait d’abord, découvre à la fin qu’Isabel pourrait avoir raison”.

3. Tom Clancy – Pas de regrets :

Il s’agissait également d’une première Prime Video en 2021. Il met en vedette Michael B. Jordan et Jamie Bell, ainsi que les excellentes performances de Jodie Turner Smith et Lauren London. L’action, le suspense et l’adrénaline font de ce film l’un des meilleurs.

Voici comment Prime Video le décrit : «Un membre de l’unité des opérations spéciales découvre un complot international alors qu’il cherche à venger le meurtre de sa femme enceinte. Tom Clancy: No Regrets raconte l’histoire d’origine explosive du héros d’action, John Clark, l’un des personnages les plus populaires de l’univers de Jack Ryan.”.

